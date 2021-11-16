Ротань: Многие матчи в квалификации мы могли закрывать еще в первом тайме
Украинская молодежка сыграет против одногодок из Сербии
Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке своей команды к матчу с одногодками из Сербии в рамках квалификации на Евро 2023.
"Работаем сейчас над реализацией, потому что много моментов мы не забиваем. Многие матчи в квалификации мы могли закрывать еще в первом тайме. В то же время, каждая наша ошибка наказывается. Потом мы тяжело возвращаемся в игру.
Ребята переживают и мы переживаем. Ничего страшного в этом нет. Это футбол и мы двигаемся дальше. Уверен, все вместе станем сильнее и в ближайшем матче покажем как реализацию, так и результат", — сказал Ротань в комментарии для "Футбол NEWS".
Напомним, что матч между молодежными сборными Украины и Сербии состоится сегодня, 16 ноября, в 18:00.
Популярное сейчас
- "Может, заплатят и больше 4 млн евро" - Шаблий рассказал об интересе российских клубов к Мампасси
- Сборная Украины провела финальную тренировку перед Боснией - ФОТО
- Юрист: Получение гражданства РФ не даст Мампасси возможность выступать за сборную России
- (Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО