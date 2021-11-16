  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: Многие матчи в квалификации мы могли закрывать еще в первом тайме
В тренде

Ротань: Многие матчи в квалификации мы могли закрывать еще в первом тайме

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украинская молодежка сыграет против одногодок из Сербии

Ротань: Многие матчи в квалификации мы могли закрывать еще в первом тайме

Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке своей команды к матчу с одногодками из Сербии в рамках квалификации на Евро 2023.

"Работаем сейчас над реализацией, потому что много моментов мы не забиваем. Многие матчи в квалификации мы могли закрывать еще в первом тайме. В то же время, каждая наша ошибка наказывается. Потом мы тяжело возвращаемся в игру.

Ребята переживают и мы переживаем. Ничего страшного в этом нет. Это футбол и мы двигаемся дальше. Уверен, все вместе станем сильнее и в ближайшем матче покажем как реализацию, так и результат", — сказал Ротань в комментарии для "Футбол NEWS".

Напомним, что матч между молодежными сборными Украины и Сербии состоится сегодня, 16 ноября, в 18:00.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...