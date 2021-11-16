Украина – Сербия | АУДИО трансляция матча U-21
Наша команда начинает второй круг отбора
Подопечные Руслана Ротаня потеряли очки в предыдущей игре с Северной Македонией, но продолжают занимать второе место в таблице своей отборочной группы. Уже прошла половина текущей квалификации, а впереди остаётся всего пять матчей. Пока отрыв от преследователей у украинской молодежки есть, но не стоит разбрасываться очками, ведь очень быстро он может растаять.
Украина - Сербия онлайн аудио прямая трансляция матча будет на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол. Начало стрима в 16 ноября в 17:55 – за пять минут до начала игры.
Комментатор: Александр Рыженко
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