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Украина – Сербия | АУДИО трансляция матча U-21

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Наша команда начинает второй круг отбора

Украина – Сербия | АУДИО трансляция матча U-21

UA-Футбол
Новина українською

Подопечные Руслана Ротаня потеряли очки в предыдущей игре с Северной Македонией, но продолжают занимать второе место в таблице своей отборочной группы. Уже прошла половина текущей квалификации, а впереди остаётся всего пять матчей. Пока отрыв от преследователей у украинской молодежки есть, но не стоит разбрасываться очками, ведь очень быстро он может растаять.

Украина - Сербия онлайн аудио прямая трансляция матча будет на Youtube-канале Подкасты UA-Футбол. Начало стрима в 16 ноября в 17:55 – за пять минут до начала игры.

Комментатор: Александр Рыженко

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В статье: Украина U-21 Сербия U-21
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