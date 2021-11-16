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Кухаревич: Мы очень серьезно готовимся к матчу с Сербией

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Команда Руслана Ротаня сыграет уже сегодня, 16 ноября

Кухаревич: Мы очень серьезно готовимся к матчу с Сербией

Скриншот: канал УАФ на YouTube

Новина українською

Нападающий молодежной сборной Украины Николай Кухаревич поделился ожиданиями от матча с одногодками из Сербии в рамках квалификации на Евро–2023.

– Николай, с какими эмоциями ты приехал в родной для тебя Львов?

– С самыми положительными (улыбается).

– Впереди молодежную сборную Украины ждет важный матч с Сербией. Как команда готова к противостоянию?

– Мы очень серьезно готовимся к этому поединку, особенно он пройдет в присутствии своих болельщиков.

– В матче с Северной Македонией мы не увидели тебя в составе. Ты не в лучших кондициях, или это было просто решение тренера?

– Я мало играю в своем клубе, еще происходит адаптация. Но я много работаю. Надеюсь, что в матче с сербами у меня будет шанс.

– Ты забивал на "Арене Львов". Это тебя как–то мотивирует?

– Конечно. На этом стадионе было немало запомнившихся мгновений. Хочется, конечно, чтобы и предстоящая игра осталась приятным воспоминанием.

– Что представляет собой сборная Сербии?

– У сербов поменялся главный тренер. Поменялась и тактика команды. Однако наш тренерский штаб все нам поведал и показал. Дело за командой, которая приложит все силы для того, чтобы получить максимальный результат. Он нам очень нужен, – сказал Кухаревич.

Напомним, что матч между молодежными сборными Украины и Сербии состоится сегодня, 16 ноября, в 18.00.

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В статье: Украина U-21 Сербия U-21 Николай Кухаревич
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Источник:
УАФ

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
16.11.2021 в 13:33
На банці в Бельгії сидить хлопака,а я думав буде рубати в труа
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