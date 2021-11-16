Судаков, Вьюнник и Мудрик в старте молодежки на Сербию
Стартовые составы команд
uaf.ua
Сегодня
Уже известны стартовые составы команд на матч.
Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Сирота, Вивчаренко, Крыськив, Бондаренко, Михайленко, Судаков, Вьюнник, Мудрик
Запасные: Фесюн, Алефиренко, Боль, Ванат, Желизко, Капинус, Кухаревич, Очеретко, Таловеров.
Сербия: Гордич, Шехович, Честич, Маркович, Эракович, Станич, Топич, Милославлевич, Стеванович, Пантович, Тедич
Запасные: Микович, Милованович, Павлович, Антониевич, Джерлак, Лукич, Митрович, Ступаревич, Янкович.
Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет
Популярное сейчас
- В случае выхода в плей-офф квалификации ЧМ-2022 Украина будет вне посева. Ограничение из списка сеяных – Россия
- Есть возможность для здоровой ротации. Каким будет состав сборной Украины на решающий матч года
- Стадион Грбавица - символ осады Сараево. Его жгли, минировали, но футбол оказался сильнее
- (Анти) Герой футбольного дня. Руслан Ротань
- Патриотично. Вратарь Динамо показал новую татуировку с логотипом клуба. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО