  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Судаков, Вьюнник и Мудрик в старте молодежки на Сербию
В тренде

Судаков, Вьюнник и Мудрик в старте молодежки на Сербию

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Стартовые составы команд

Судаков, Вьюнник и Мудрик в старте молодежки на Сербию

uaf.ua

Новина українською

Сегодня молодежная сборная Украины в рамках отбора к ЧЕ-2023 сыграет во Львове с командой Сербии.

Уже известны стартовые составы команд на матч.

Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Сирота, Вивчаренко, Крыськив, Бондаренко, Михайленко, Судаков, Вьюнник, Мудрик

Запасные: Фесюн, Алефиренко, Боль, Ванат, Желизко, Капинус, Кухаревич, Очеретко, Таловеров.

Сербия: Гордич, Шехович, Честич, Маркович, Эракович, Станич, Топич, Милославлевич, Стеванович, Пантович, Тедич

Запасные: Микович, Милованович, Павлович, Антониевич, Джерлак, Лукич, Митрович, Ступаревич, Янкович.

Напомним, что поединок начнется в 18:00, а UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...