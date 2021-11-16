Украинская молодежка снова не забила пенальти. На этот раз - прямым ударом. ВИДЕО

Молодёжная сборная Украины играет во Львове матч отбора Евро-2023 с Сербией.

Крыськив забил уже на 9-й минуте, а в концовке первого тайма наша команда заработала пенальти.

Ребята не стали мудрить и разыгрывать одиннадцатиметровый, как это было в матче с Фарерами, Бондаренко пробил прямым ударом, но кипер потянул.

1:0 после первого тайма.