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Украинская молодежка снова не забила пенальти. На этот раз - прямым ударом. ВИДЕО

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Снова невезение. Или недостаток мастерства

Украинская молодежка снова не забила пенальти. На этот раз - прямым ударом. ВИДЕО

УАФ

Новина українською

Молодёжная сборная Украины играет во Львове матч отбора Евро-2023 с Сербией.

Крыськив забил уже на 9-й минуте, а в концовке первого тайма наша команда заработала пенальти.

Ребята не стали мудрить и разыгрывать одиннадцатиметровый, как это было в матче с Фарерами, Бондаренко пробил прямым ударом, но кипер потянул.

1:0 после первого тайма.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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В статье: Украина U-21 Артем Бондаренко
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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 20:24
Мабуть тому і намагалися минулого разу розіграти пенальті, що нема кому пробити з точки.
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Консул Лаптевых (Львiв)
16.11.2021 в 20:09
Стабильность - признак ... Ротаня.
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avatar
alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 20:09
только отставка Ротаня спасёт молодёжку --хватит гробить пацанов это тупое создание -он физрук а не тренер
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