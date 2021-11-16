Украинская молодежка снова не забила пенальти. На этот раз - прямым ударом. ВИДЕО
Снова невезение. Или недостаток мастерства
УАФ
Молодёжная сборная Украины играет во Львове матч отбора Евро-2023 с Сербией.
Крыськив забил уже на 9-й минуте, а в концовке первого тайма наша команда заработала пенальти.
Ребята не стали мудрить и разыгрывать одиннадцатиметровый, как это было в матче с Фарерами, Бондаренко пробил прямым ударом, но кипер потянул.
1:0 после первого тайма.
Напомним, что UA-Футбол ведет
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Шевченко провел встречу с опытными игроками Дженоа
- Павелко отреагировал на гомофобные высказывания Беседина и Бутко
- Без Сикана и Корниенко. Петраков объявил заявку на матч с Боснией
- Судаков, Вьюнник и Мудрик в старте молодежки на Сербию
- Гомосятина из всех щелей. Украинский форвард сделал рецензию на новый фильм MARVEL. ФОТО
- Зинченко и Матвиенко стали кумовьями - ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Acsakal (Kharkiv)
16.11.2021 в 20:24
Ответить
0
0
Консул Лаптевых (Львiв)
16.11.2021 в 20:09
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 20:09
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...