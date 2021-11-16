Сборная Украины U-17 победила сборную Португалии U-17 и вышла в элит-раунд квалификации ЕВРО

Сборная Украины U-17 победила сборную Португалии U-17 в рамках последнего тура группового этапа квалификации ЕВРО-2022 (3:2). Подопечные Олега Кузнецова пробились в элитный раунд.

Чтобы выйти в элит-раунд сборной было достаточно не проиграть Португалии.

Первый тайм закончился со счетом 1:1 – Гонсалвеш уверенно реализовал пенальти, пришедший после нарушения правил вратарем, а в составе Украины забил Гусев.

Во втором тайме португальцы снова вышли вперед на 57 минуте – забил Родригеш, но уже на 61 они вынимали мяч из своих ворот – Дзень сравнял.

Победный мяч забил Кремчанин на 81 минуте встречи.

Весной будет сыгран элит-раунд, который является мини-групповым турниром. Из групп по 4 команды будут выходить 1 места и оговоренное количество 2 мест. В финальную стадию турнира пробьются всего 16 команд.