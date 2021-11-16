Сборная Украины U-17 победила сборную Португалии U-17 и вышла в элит-раунд квалификации ЕВРО
Юноши заняли первое место в группе с Португалией и Уэльсом
УАФ
Сборная Украины U-17 победила сборную Португалии U-17 в рамках последнего тура группового этапа квалификации ЕВРО-2022 (3:2). Подопечные Олега Кузнецова пробились в элитный раунд.
Чтобы выйти в элит-раунд сборной было достаточно не проиграть Португалии.
Первый тайм закончился со счетом 1:1 – Гонсалвеш уверенно реализовал пенальти, пришедший после нарушения правил вратарем, а в составе Украины забил Гусев.
Во втором тайме португальцы снова вышли вперед на 57 минуте – забил Родригеш, но уже на 61 они вынимали мяч из своих ворот – Дзень сравнял.
Победный мяч забил Кремчанин на 81 минуте встречи.
Весной будет сыгран элит-раунд, который является мини-групповым турниром. Из групп по 4 команды будут выходить 1 места и оговоренное количество 2 мест. В финальную стадию турнира пробьются всего 16 команд.
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