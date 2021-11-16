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Ротань: Этой победой мы вычеркнули сборную Сербии из своих главных конкурентов

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Молодежка обыграла Сербию

Ротань: Этой победой мы вычеркнули сборную Сербии из своих главных конкурентов

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итог матча отбора Евро-2023 с Сербией (2:1).

— Рад за ребят, рад за команду. Я им всегда говорю, что они самые лучшие. А что касается игры, то коллектив заслужил эту победу, и, возможно, она должна была быть не минимальной. Очень надеюсь, что в будущем мы будем более уверенно проводить свои матчи.

- Это ваша первая победа во Львове как тренера. Как вам поддержка?

– "Арена Львов" – это что-то невероятное. Еще будучи футболистом, я получал лучшие эмоции от поддержки болельщиков, ажиотажа вокруг поединков, побед.

Наша победа была непростой, да и не может быть простой победа в ключевом матче. Этой победой мы, можно сказать, вычеркнули сборную Сербии из своих главных конкурентов. Теперь будем сосредотачиваться на борьбе со сборной Франции.

- Кого можете выделить в качестве лидеров молодежки?

— Что касается сегодняшней игры, то был коллектив, который хотел победы. Это касается как тех ребят, которые были на поле, так и находившихся на скамейке запасных. Я вообще мечтаю, чтобы вся команда была лидером, тогда игра и результат будут еще лучше.

— Что вы сказали Артему Бондаренко после незабитого пенальти?

– Поддержал. Пенальти не забивают и великие футболисты. Ничего страшного. Через это нужно пройти. Так игроки становятся сильнее. Артем — серьезный парень, он не сник, а еще с большим упорством продолжил действовать на поле.

- Теперь наш главный конкурент - сборная Франции?

— Если брать стратегически, то да. Но впереди еще четыре поединка, которые я бы тоже назвал ключевыми. Если мы будем и дальше побеждать, то на финише посмотрим, как все получится. Я сказал ребятам, что я в них верю. Я почему-то уверен, что они сильнее французов.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
УАФ

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Комментарии (7)
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Olegyurchak (Хмельницький )
16.11.2021 в 22:46
Смотри, карандаш не сламай, черкаш...
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0
-1
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Динамiт (Василькiв)
16.11.2021 в 23:23
Негативщик вішайся...
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
16.11.2021 в 22:45
уберите Ротаня -он продолжает убивать молодёжку --стыдно за такие игры
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+1
-2
balamyt (Boston)
16.11.2021 в 22:53
Кого же. Ратань..убил.., и кого собственно твоя. Одесса. Дала для хоть какой -то сборной в течении 10 лет..чтобы ты тут рот открывал
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+1
0
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Динамiт (Василькiв)
16.11.2021 в 23:04
Обісранний оракул ... ти ж обіцяв поц камінг аут зробити, якщо Ротань виграє ! Тепер твій нік - Білогубковий Ротань ! Поздоровляю поц !
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+1
0
balamyt (Boston)
16.11.2021 в 22:40
Молодец. Русик! Утер нос многим. ,кто тебя хейтил..Ты был хорошим игроком , и тренером стал не хуже многих.Дерзай и дальше
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0
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Динамiт (Василькiв)
16.11.2021 в 23:20
Особливо Мойші бєлогубко ...
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+1
0


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