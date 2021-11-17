Мудрик о матче с Сербией: Такие голы нельзя засчитывать
Хавбек украинской молодежки недоволен некоторыми судейскими решениями
Фото: пресс-служба УАФ
Игрок молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал
"На тренировках нужно больше времени уделить ударам и ситуациям, которые часто случаются у ворот.
Пропустили интересный гол. Мне показалось, что там была рука. Нельзя такие голы засчитывать. Хорошо, что у нас нашлись силы сразу забить второй гол", — сказал Мудрик.
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Источник:ТК Футбол
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