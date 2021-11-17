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Мудрик о матче с Сербией: Такие голы нельзя засчитывать

Молодежная сборная Украины
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Хавбек украинской молодежки недоволен некоторыми судейскими решениями

Мудрик о матче с Сербией: Такие голы нельзя засчитывать

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Игрок молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над сербами (2:1) в отборе на Евро-2023.

"На тренировках нужно больше времени уделить ударам и ситуациям, которые часто случаются у ворот.

Пропустили интересный гол. Мне показалось, что там была рука. Нельзя такие голы засчитывать. Хорошо, что у нас нашлись силы сразу забить второй гол", — сказал Мудрик.

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В статье: Украина U-21 Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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Источник:
ТК Футбол

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