Мудрик о матче с Сербией: Такие голы нельзя засчитывать

Игрок молодежной сборной Украины Михаил Мудрик прокомментировал победу над сербами (2:1) в отборе на Евро-2023.

"На тренировках нужно больше времени уделить ударам и ситуациям, которые часто случаются у ворот.

Пропустили интересный гол. Мне показалось, что там была рука. Нельзя такие голы засчитывать. Хорошо, что у нас нашлись силы сразу забить второй гол", — сказал Мудрик.