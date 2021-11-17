Ротань: В последнее время молодежка очень хорошо смотрится в атаке

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных над сверстниками из Сербии (2:1) в рамках отбора к Евро 2023.

"Это, наверное, наша старая болезнь. Мы не закрываем матчи и могли от этого пострадать.

В целом, я очень доволен ребятами, тем более сегодня мы играли в обороне немного необычно. Я очень благодарен за то, что за эти три дня они все поняли.

В последнее время мы очень хорошо смотримся в атаке, у нас хорошая структура игры. Поэтому я доволен результатом и прежде всего отношением к матчу", — сказал Ротань.