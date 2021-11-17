Ротань: В последнее время молодежка очень хорошо смотрится в атаке
В целом, тренер доволен победой над Сербией
Фото: УАФ/Автор неизвестен
Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал
"Это, наверное, наша старая болезнь. Мы не закрываем матчи и могли от этого пострадать.
В целом, я очень доволен ребятами, тем более сегодня мы играли в обороне немного необычно. Я очень благодарен за то, что за эти три дня они все поняли.
В последнее время мы очень хорошо смотримся в атаке, у нас хорошая структура игры. Поэтому я доволен результатом и прежде всего отношением к матчу", — сказал Ротань.
Популярное сейчас
- Колос сделал официальное заявление по поводу главного тренера
- Петраков перенял хорошее и отсек плохое. Но победа Украины не только тренерская, но и игроков
- Стал известен лучший игрок матча Босния и Герцеговина - Украина
- Очередная победа Ротаня. Украина U-21 - Сербия U21 2:1. Видео голов и обзор матча
- Красотка дня. Невероятная жена Андрея Лунина. ФОТО
- Супруга Зубкова: Мой муж должен зарабатывать от 10 тысяч евро. Мне нужно три