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Ротань: В последнее время молодежка очень хорошо смотрится в атаке

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

В целом, тренер доволен победой над Сербией

Ротань: В последнее время молодежка очень хорошо смотрится в атаке

Фото: УАФ/Автор неизвестен

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал победу своих подопечных над сверстниками из Сербии (2:1) в рамках отбора к Евро 2023.

"Это, наверное, наша старая болезнь. Мы не закрываем матчи и могли от этого пострадать.

В целом, я очень доволен ребятами, тем более сегодня мы играли в обороне немного необычно. Я очень благодарен за то, что за эти три дня они все поняли.

В последнее время мы очень хорошо смотримся в атаке, у нас хорошая структура игры. Поэтому я доволен результатом и прежде всего отношением к матчу", — сказал Ротань.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
17.11.2021 в 18:50
без тебя будет смотреться ещё лучше--подавай в отставку опять угробишь пацанов -командам по сильнее будете проигравать
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