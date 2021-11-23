Как тебе такое, Жозе Моуриньо? Руслан Ротань купил бутсы игроку молодежки

Не так давно, главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо выполнил свое обещание и подарил футболисту своей команды новые кроссовки за 800 евро, если тот забьет гол. В итоге юный ганец вышел на замену и оформил дубль в ворота новой команды Андрея Шевченко (2:0).

Это дало повод аналитику молодежной сборной Украины Евгению Гресю рассказать о похожей ситуации, которая случилась в лагере "сине-желтых" U-21 между Русланом Ротанем и 18-летним защитником "Динамо" Антоном Болем.

"Наш ответ Моуриньо.

Уже несколько дней в Италии рассказывают о том, как главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо пообещал своему юному нападающему пару новой спортивной обуви. Трогательная мотивационная история. В украинском футболе такие тоже встречаются, но они, скажем так, менее раскрученные. Больше месяца назад мне довелось стать свидетелем похожей ситуации…

Мы ехали со стадиона в Бресте, и Руслан Ротань уже принял решение - вместо удаленного в матче с французами Максима Таловерова в следующем поединке сыграет 18-летний Антон Боль. Рискованное, но оправданное решение. Вышли из автобуса, и Петрович говорит: "Позови Антона".

"Где твои бутсы на шести шипах? - спросил тренер у защитника "Динамо". - Звони домой, пусть передают в Запорожье, будешь играть против Фарер".

"У меня нет таких бутс, только миксы. Я выбросил старые, когда второй раз получил травму колена", - ответил Антон.

"Не выдумывай, ты защитник, и обязан играть в соответствующей обуви, - сказал Ротань. - Какие тебе нравятся бутсы?"

Через два дня в Запорожье наш администратор по просьбе наставника забрал на Новой почте новую пару обуви, и Руслан Ротань вручил их будущему дебютанту.

"У тебя сутки, - сказал Петрович. - Есть одна тренировка, есть горячая вода. Разбивай, как хочешь".

Антон Боль установку тренера выполнил, а потом успешно дебютировал за молодёжную сборную Украины. Мы выиграли, не пропустили, а защитник выиграл почти все единоборства и показал максимальную по команде точность передач (99%). Сегодня он наверняка сыграет в этих бутсах против "Баварии". Пока в Юношеской Лиге УЕФА, а там будет видно.

Уже видно, что этот парень - само спокойствие. Зимой он должен поехать на сборы с первой командой "Динамо". И взять с собой, в том числе, те самые памятные бутсы. Дай Бог, тебе здоровья, Антон", - написал Гресь в Facebook.