УАФ продлила контракты с Ротанем, Езерским, Кузнецовым и Нагорняком
Тренеры молодежной и юношеских команд остаются на своих местах
ffu.ua
Комитет национальных сборных команд УАФ предоставил исполкому соответствующие предложения по продлению срока действия контрактов с действующими главными тренерами молодежной и юношеских сборных команд Украины.
Члены Исполкома поддержали предложение комитет и продлили контракты с главным тренером молодежной сборной Русланом Ротанем, главным тренером юношеской сборной команды футболистов 2002 года рождения Владимиром Езерским, главным тренером юношеской сборной команды футболистов 2005 года рождения Олегом Кузнецовым и главным тренером юношеской сборной 2004 года рождения Сергеем Нагорняком.
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