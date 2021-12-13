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УАФ продлила контракты с Ротанем, Езерским, Кузнецовым и Нагорняком

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тренеры молодежной и юношеских команд остаются на своих местах

УАФ продлила контракты с Ротанем, Езерским, Кузнецовым и Нагорняком

ffu.ua

Новина українською

Комитет национальных сборных команд УАФ предоставил исполкому соответствующие предложения по продлению срока действия контрактов с действующими главными тренерами молодежной и юношеских сборных команд Украины.

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Члены Исполкома поддержали предложение комитет и продлили контракты с главным тренером молодежной сборной Русланом Ротанем, главным тренером юношеской сборной команды футболистов 2002 года рождения Владимиром Езерским, главным тренером юношеской сборной команды футболистов 2005 года рождения Олегом Кузнецовым и главным тренером юношеской сборной 2004 года рождения Сергеем Нагорняком.

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В статье: Украина U-21 Владимир Езерский Руслан Ротань Сергей Нагорняк УАФ Олег Кузнецов
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Источник:
УАФ

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Комментарии (4)
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walcom (Киев)
13.12.2021 в 18:53
точно отстегует
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Olegyurchak (Хмельницький )
13.12.2021 в 18:32
А вболівальники України продовжують контракт з УАФ?
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Kela (Одесса)
13.12.2021 в 18:30
и медали всем раздать к новому году
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+1
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sasha_lv (Львів)
13.12.2021 в 18:48
ордена
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