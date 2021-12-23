Ротань: Молодежную сборную Украины настраиваем только на победу в группе
Наставник молодежки - о настрое команды в отборе на Евро-2023
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о настрое команды в квалификационном турнире на Евро-2023 (U-21).
"Команду мы настраиваем только на победу в группе. Впереди — игра с французами дома. Шансы есть, нужно работать. Конечно, судьба второго места, наверное, зависит уже только от нас, но о плей-офф я бы пока говорить не хотел.
Важно, что нам удалось стабилизировать основной состав. В общей сложности в шести матчах отборочного турнира приняло участие 25 футболистов, но в старте на поле выходили только 16 из них. Девять исполнителей сыграли во всех шести поединках. Только однажды в основе было сразу три изменения, если сравнивать с предыдущим матчем. Но, как правило, происходила одна, максимум две перестановки", - сказал Ротань.
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