Ротань: Важно, что нам удалось стабилизировать основной состав

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань подвел итоги 2021 года.

— Руслан Петрович, какую оценку вы бы поставили своему коллективу за этот год?

— Наверное, я оставлю это право нашим руководителям, специалистам и болельщикам. Мы сделали свой анализ, отталкиваясь от двух задач, которые приходилось решать в течение года. Первое – это подготовка к первой части отборочного турнира. Второе – уже непосредственно сам отбор.

За два подготовительных сбора мы просмотрели 36 футболистов. Не все новички смогли закрепиться в команде, но многие ребята воспользовались этим шансом. Мы ехали в Сербию, зная свой потенциал.

— В первом матче квалификации Евро-2023 вам помог быстрый гол?

— В конце поединка сербы нас прижали, и этого мяча могло и не хватить. В первом тайме мы должны были забивать больше — упустили один голевой момент, дважды попали в штангу.

Победа оказалась очень важной для нас. Нам все время напоминали, что молодежка не могла выиграть стартовый матч 12 лет – с 2009-го. Приятно было прервать такую ​​серию, но без победы над Арменией этот успех был бы умножен на ноль. Да, в Ковалевке пришлось понервничать, но я это объясняю молодостью. Хотя ребятам сказал: "Такие матчи вы должны закрывать гораздо раньше, выигрывать их увереннее".

- В Франции все сломало удаление?

— Конечно, оно не могло не повлиять на результат, но ответственность за это поражение я бы все равно хотел взять на себя. Мы планировали сыграть смело. Я просил футболистов почувствовать свою силу именно в этом матче против такого соперника, сыграть с ним первым номером. Да, команда где-то смутилась, хотя перед самым удалением бросилось в глаза, что ребята преодолели свое волнение, у них стало выходить спокойно работать с мячом.

Впрочем, этот опыт, пусть и отрицательный, пойдет на пользу. Ведь во всех оставшихся матчах мы владели ситуацией, действовали с позиции той же силы с первых и до последних минут. Даже в Северной Македонии, невзирая на ничейный результат, команда провела хороший поединок. Могла удваивать, утроить счет, но довольствовалась одним очком.

У молодых ребят такое бывает, когда они чувствуют преимущество над соперником (а оно было существенным), а затем допускают мгновенную расслабленность, которая, как правило, приходит в худший момент. Что-то подобное произошло в Скопье, где мы провели победную по всем расписаниям игру, а ничья стала стечением обстоятельств.

Конечно, потеря очков всех нас расстроила, но меня как тренера порадовало, что у игроков молодежной сборной Украины появилось чувство превосходства над противником. Во Львове, во втором матче с Сербией, оно нам и помогло. Мы снова провели очень хороший поединок, но снова едва не потеряли очки.

Команда имела преимущество над сербами на протяжении всего матча. У меня не было сомнений в настройке ребят, в победе, и здесь уже отразился этот французский опыт. Однако неумение вовремя закрывать игру, увеличивать отрыв снова привело к неожиданному голу в наши ворота. После этого выяснилось, что у команды есть характер, и мы вырвали важные три очка.

Такие поединки тоже бывают, когда игра идет, но все равно нужен характер. Дух команды. Меня он прошлой осенью очень порадовал. Я видел, как переживают на скамье запасные игроки, и понял, какой у нас сплоченный коллектив.

— Признайтесь, теперь вы чаще смотрите на первое место в таблице или все еще оглядываетесь назад — в сторону преследователей?

– Команду мы настраиваем только на победу в группе. Впереди игра с французами дома. Шансы есть, нужно работать. Конечно, судьба второго места, наверное, зависит уже только от нас, но о плей-офф я пока говорить не хотел бы.

Важно, что нам удалось стабилизировать основной состав. Всего в шести матчах отборочного турнира приняли участие 25 футболистов, но в старте на поле выходило только 16 из них. Девять исполнителей сыграли во всех шести поединках. Только однажды в основе было сразу три смены, если сравнивать с предыдущим матчем. Но, как правило, происходила одна, максимум две перестановки.

— Вы уже сверстали планы к началу следующего года?

– Да. В конце января наш штаб планирует традиционный просмотр игроков на сборах клубов УПЛ в Турции. Для нас это очень полезная командировка. Мы смотрим, как ребята играют на фоне нагрузок, общаемся с ними и наставниками.

Конечно, мы благодарны всем нашим клубам, которые каждый день готовят игроков — практически после каждого сбора пытаемся связываться с ними и об этом говорить. Хочется выразить благодарность руководителям и менеджерам УАФ за условия, которые были созданы для подготовки к матчам молодежной сборной Украины. Всего за год мы провели пять сборов, в которые вошли 36 тренировочных и 12 игровых дней. Здорово, что играть приходится в разных регионах страны — в Киеве, Ковалевке, Запорожье и Львове у нас была отличная поддержка.

Надеюсь, такое же положительное настроение сохранится и в 2022 году, и нам удастся решить все те задачи, которые стоят перед нами.