Судаков: Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер
Футболист считает иначе
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Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился мыслями о главном тренере молодежной сборной Украины Руслане Ротане.
"В последнее время команда показывала хорошую игру, результат. Да, мы проиграли Франции. Тяжело было. Нас сбила красная карточка вначале игры. А так, мы достаточно неплохо играли, два раза обыграли Сербию. Наверное, люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер. Они даже игру не смотрят.
Только плохой результат, они сразу говорят, что Ротань плохой тренер. Хотя он реально хороший тренер. Возможно по прошлым результатам судят. Тогда плохо играли. На данный момент это новая команда. Тогда был один возраст, а сейчас уже другой. Я считаю, что мы достаточно неплохо сейчас играем, у нас большие шансы выйти на Евро", – сказал Судаков.
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