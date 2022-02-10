Ротань: С учетом кадровой ситуации, хотелось бы увидеть в молодежной сборной какие-то новые имена

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о том, как провел 10 дней в Турции, где наблюдал за подготовкой игроков своей команды ко второй части сезона.

— Руслан Петрович, вы остались удовлетворены своим пребыванием в Анталье?

— В целом, да. Хотя, конечно, наши ожидания всегда бывают большими. С учетом той кадровой ситуации, которая сложилась в молодежной сборной Украины, хотелось увидеть какие-то новые имена.

— Какие позиции вас сейчас беспокоят?

— В большей степени, это игроки атакующего звена. Кто-то травмирован, кто-то не имеет игровой практики. До возобновления отборочного турнира время еще есть, и мы надеемся, что ситуация улучшится.

Впрочем, удалось присмотреть и новых ребят. Кого-то на перспективу, а кто-то, возможно, появится в команде уже в ближайшее время. Благо, молодых игроков на этих сборах было достаточно. Мы насчитали больше 100 футболистов. Радует, что в наших клубах уделяют молодежи столько внимания. Теперь все зависит от самих игроков.

— Осенью у вас заметно стабилизировался состав. Будете придерживаться этой обоймы?

— В общем-то, да. Я посмотрел за всеми игроками, которые составляют костяк молодежки и остался доволен увиденным. Но улучшаться, создавать конкуренцию нужно всегда. Я не могу сказать, что у нас будет столько новых имен, сколько в прошлом году, когда в команде происходила смена поколений, но точечное усиление появится наверняка.

— С футболистами, клубными тренерами удалось пообщаться?

— Конечно. В общей сложности за эти дни довелось побывать на матчах с участием 12-ти украинских клубов. Собрано много информации, и мы ее в оперативном порядке проанализируем.

К слову, пользуясь случаем я хочу поздравить юношескую команду "Динамо" с победой над "Депортиво". Вне всяких сомнений, это большой успех. Хочется пожелать ребятам и дальше побеждать, развивая свою игру. Конечно, это будущее молодежной и национальной сборных стран.