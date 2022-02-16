Украинская молодежка отказалась от мартовского сбора в Турции

Молодёжная сборная Украины отказалась от мартовского сбора в Турции. Подготовку к отборочному поединку чемпионата Европы — с армянами, подопечные Руслана Ротаня проведут в Киеве.

Изначально планировалось, что команда соберется для подготовки в Киеве и сразу отправится на краткосрочный сбор в Турцию, а уже оттуда улетит к месту проведения матча с Арменией.

Однако, по имеющейся информации, из-за коронавирусных предосторожностей пришлось вносить коррективы и сбор пройдет в столице Украины.

Также планировалось, что в феврале тренерский штаб молодежки побывает в Турции, где проводят сборы большинство украинских команд и просмотрит в спаррингах кандидатов в сборную. Но в итоге, в Турцию удалось выехать только главному тренеру Руслану Ротаню, побывавшему на контрольных поединках 12-ти отечественных клубов.

Напомним, что наша молодежная сборная 24-го марта сыграет в гостях с Арменией, а 29 марта примет лидера группы — французов, в активе которых 16 очков. Подопечные Руслана Ротаня занимают второе место, отставая от французов на три очка.