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Украинская молодежка отказалась от мартовского сбора в Турции

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Все из-за коронавирусных предосторожностей

Украинская молодежка отказалась от мартовского сбора в Турции

Фото - УАФ / автор неизвестен

Новина українською

Молодёжная сборная Украины отказалась от мартовского сбора в Турции. Подготовку к отборочному поединку чемпионата Европы — с армянами, подопечные Руслана Ротаня проведут в Киеве.

Изначально планировалось, что команда соберется для подготовки в Киеве и сразу отправится на краткосрочный сбор в Турцию, а уже оттуда улетит к месту проведения матча с Арменией.

Однако, по имеющейся информации, из-за коронавирусных предосторожностей пришлось вносить коррективы и сбор пройдет в столице Украины.

Также планировалось, что в феврале тренерский штаб молодежки побывает в Турции, где проводят сборы большинство украинских команд и просмотрит в спаррингах кандидатов в сборную. Но в итоге, в Турцию удалось выехать только главному тренеру Руслану Ротаню, побывавшему на контрольных поединках 12-ти отечественных клубов.

Напомним, что наша молодежная сборная 24-го марта сыграет в гостях с Арменией, а 29 марта примет лидера группы — французов, в активе которых 16 очков. Подопечные Руслана Ротаня занимают второе место, отставая от французов на три очка.

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В статье: Украина U-21
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
16.02.2022 в 20:17
когда вы уже уберёте Ротаня --хватит нам позора
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