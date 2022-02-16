Украинская молодежка отказалась от мартовского сбора в Турции
Все из-за коронавирусных предосторожностей
Фото - УАФ / автор неизвестен
Изначально планировалось, что команда соберется для подготовки в Киеве и сразу отправится на краткосрочный сбор в Турцию, а уже оттуда улетит к месту проведения матча с Арменией.
Однако, по имеющейся информации, из-за коронавирусных предосторожностей пришлось вносить коррективы и сбор пройдет в столице Украины.
Также планировалось, что в феврале тренерский штаб молодежки побывает в Турции, где проводят сборы большинство украинских команд и просмотрит в спаррингах кандидатов в сборную. Но в итоге, в Турцию удалось выехать только главному тренеру Руслану Ротаню, побывавшему на контрольных поединках 12-ти отечественных клубов.
Напомним, что наша молодежная сборная 24-го марта сыграет в гостях с Арменией, а 29 марта примет лидера группы — французов, в активе которых 16 очков. Подопечные Руслана Ротаня занимают второе место, отставая от французов на три очка.
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