  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Ротань: С точки зрения результата - я бы себя выгнал из молодежной сборной
В тренде

Ротань: С точки зрения результата - я бы себя выгнал из молодежной сборной

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Он считает, что заработал справедливую критику

Ротань: С точки зрения результата - я бы себя выгнал из молодежной сборной

Фото Володимира Раснера - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал в интервью Sport Arena о специфике работы с молодежной командой. Он отметил, что полностью сфокусирован на сборной и пока не рассматривает вариант с переходом в какой-либо клуб.

"Конечно, я понимаю, что такое клуб. Рано или поздно, если я хочу тренировать, у меня опять возникнет этот вопрос. На сегодняшний день я бы конкретного ответа не давал, потому что у меня есть молодежная сборная и задачи. Сейчас сосредоточен на этом и о клубной работе я не думаю. Но к этому нужно готовиться.

Три года в молодежной сборной? Если брать с точки зрения результата — я бы себя выгнал. Потому что я заработал справедливую критику — это нормально и делает меня сильнее. Но я думаю немного по-другому. Огромная благодарность Андрею Шевченко, который видел мою работу в совсем другом направлении, и президенту УАФ Андрею Павелко, который тоже доверял и видел, что я готовлю кадры для национальной сборной.

Читайте такжеУкраинская молодежка отказалась от мартовского сбора в Турции

Я уже много об этом говорил и остаюсь при своем мнении, что молодежная сборная должна готовить игроков для национальной команды. Вот даже есть пример сегодня — молодой Михаил Мудрик. Мы боремся за выход на Евро, впереди важные матчи с Арменией и Францией, но главный тренер видит его в национальной сборной. Мы с удовольствием его отдаем. Это правильно, так и должно быть

К критике я изначально был готов, я это понимал. То, что мне хотелось в молодежной сборной создать, — это нужно было ломать все. При формировании тебя будут много критиковать, будет много нюансов против тебя, но нужно идти и не сворачивать с этого пути. Нужно вылазить из этой ситуации, какой бы она ни была.

Читайте такжеРотань: С учетом кадровой ситуации, хотелось бы увидеть в молодежной сборной какие-то новые имена

Согласен с Шевченко, что все сборные страны должны играть по одной схеме. Это мировая практика, так делают везде. Самые прогрессирующие сборные — это скандинавские. У них изначально были созданы программы развития от детско-юношеского футбола до национальной сборной. Это правильный путь", - подытожил Ротань.

Читайте такжеСудаков: Люди сделали для себя такой миф, что Ротань плохой тренер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
SportArena

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...