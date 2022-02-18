Ротань: С точки зрения результата - я бы себя выгнал из молодежной сборной

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал в интервью Sport Arena о специфике работы с молодежной командой. Он отметил, что полностью сфокусирован на сборной и пока не рассматривает вариант с переходом в какой-либо клуб.

"Конечно, я понимаю, что такое клуб. Рано или поздно, если я хочу тренировать, у меня опять возникнет этот вопрос. На сегодняшний день я бы конкретного ответа не давал, потому что у меня есть молодежная сборная и задачи. Сейчас сосредоточен на этом и о клубной работе я не думаю. Но к этому нужно готовиться. Три года в молодежной сборной? Если брать с точки зрения результата — я бы себя выгнал. Потому что я заработал справедливую критику — это нормально и делает меня сильнее. Но я думаю немного по-другому. Огромная благодарность Андрею Шевченко, который видел мою работу в совсем другом направлении, и президенту УАФ Андрею Павелко, который тоже доверял и видел, что я готовлю кадры для национальной сборной.

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Я уже много об этом говорил и остаюсь при своем мнении, что молодежная сборная должна готовить игроков для национальной команды. Вот даже есть пример сегодня — молодой Михаил Мудрик. Мы боремся за выход на Евро, впереди важные матчи с Арменией и Францией, но главный тренер видит его в национальной сборной. Мы с удовольствием его отдаем. Это правильно, так и должно быть К критике я изначально был готов, я это понимал. То, что мне хотелось в молодежной сборной создать, — это нужно было ломать все. При формировании тебя будут много критиковать, будет много нюансов против тебя, но нужно идти и не сворачивать с этого пути. Нужно вылазить из этой ситуации, какой бы она ни была.