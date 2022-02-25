Ротань: Россия напала на мою страну. Правда на нашей стороне
Наставник молодежной сборной Украины высказал свою позицию
Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал полномасштабное вторжение российской армии на территории нашей страны.
"Враг напал на мою страну. Россия инициировала полномасштабную войну с нашим народом.
Мы должны объединиться и поддержать армию. Правда на нашей стороне! С нами Бог", - написал Ротань в Facebook.
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Источник:Facebook
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