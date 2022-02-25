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Ротань: Россия напала на мою страну. Правда на нашей стороне

Молодежная сборная Украины
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Наставник молодежной сборной Украины высказал свою позицию

Ротань: Россия напала на мою страну. Правда на нашей стороне

Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал полномасштабное вторжение российской армии на территории нашей страны.

"Враг напал на мою страну. Россия инициировала полномасштабную войну с нашим народом.

Мы должны объединиться и поддержать армию. Правда на нашей стороне! С нами Бог", - написал Ротань в Facebook.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань война с Россией
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