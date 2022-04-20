Молодежная сборная Украины проведет домашние матчи в Кишиневе
В июне молодежка сыграет 2 матча квалификации Европы-2023
Фото: УАФ / Автор - Евгений Кравс
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, что его команда будет готовиться к ближайшим матчам квалификации чемпионата Европы-2023 в Молдове.
"Я благодарен президенту УАФ Андрею Павелко и президенту Федерации футбола Молдовы Леониду Олейниченко, который пошел на встречу и приютил нас. Сегодня решился этот вопрос. Мы начнем подготовку в Молдове, и домашние матчи будем играть в Кишиневе.
Это гора с плеч. Многие проблемы уже решились. Мне звонили футболисты молодежной сборной, они переживали, что мы можем не доиграть отборочный турнир. Игроки провели большую работу. Я их успокаивал. Говорил, чтобы не волновались, продолжали тренироваться и держать себя в тонусе.
В нынешней ситуации, когда стране тяжело, мы должны быть максимально прославлять ее заграницей. Мы хотели этого и раньше, но сейчас желаем играть за Украину в сто раз больше", — сказал Ротань.
Напомним, что украинская молодежка должна сыграть 2 июня в гостях с Фарерским островами и 7 июня проведет номинально дома с Северной Македонией в рамках квалификации на ЧЕ-2023.
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