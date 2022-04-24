Ротань: Молодежная сборная Украины соберется 15 мая

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, как происходит и будет проходить подготовка игроков к предстоящим матчам:

“Мы соберемся примерно 15 мая и приступим к подготовке. Самое главное, что наши футболисты – профессионалы. Кто тренируется самостоятельно. Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы обеспечить их тренировочным процессом.

Спасибо Козловскому Григорию Петровичу за то, что он согласился взять нескольких футболистов, которые на сегодняшний день не имели возможности тренироваться. Они начнут подготовку с “Рухом”, - сказал Ротань.