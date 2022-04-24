Ротань: Молодежная сборная Украины соберется 15 мая
Впереди матчи квалификации ЧЕ
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, как происходит и будет проходить подготовка игроков к предстоящим матчам:
“Мы соберемся примерно 15 мая и приступим к подготовке. Самое главное, что наши футболисты – профессионалы. Кто тренируется самостоятельно. Со своей стороны мы работаем над тем, чтобы обеспечить их тренировочным процессом.
Спасибо Козловскому Григорию Петровичу за то, что он согласился взять нескольких футболистов, которые на сегодняшний день не имели возможности тренироваться. Они начнут подготовку с “Рухом”, - сказал Ротань.
Отметим, что во время следующей международной паузы на сборную Украины U21 ожидают два матча в квалификации на Чемпионат Европы-2023: 2 июня против Фарерских островов и 7 июня против Северной Македонии. На данный момент подопечные Ротаня занимают второе место в группе, уступая первой Франции шесть очков и опережая третью Сербию на два зачетных пункта.
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