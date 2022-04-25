Ротань: У Супряги есть проблемы в Сампдории, но я на него рассчитываю
Украинец провел всего один матч за итальянскую команду
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Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, каких легионеров планирует вызвать в свою команду.
"Практически все легионеры присоединятся к нам вовремя, только Желизко, прибудет позже, у них чемпионат заканчивается в 20 числах.
Пожалуй, все, кто имеют возможность играть заграницей, они будут находиться у нас. Это Таловеров, который очень хорошо сейчас проявляет себя за "Славию", Желизко, Вьюнник, Кухаревич, Супряга. Есть кандидаты, за которыми следим, но пока не буду говорить фамилии, если хорошо себя проявят за клуб, все возможно.Читайте такжеРотань: Молодежная сборная Украины соберется 15 мая
Кухаревич сейчас набрал форму, в последних матчах уже играет, имеет игровую практику. У Супряги немного сложнее ситуация. Разговаривал немного с итальянцами, у него есть небольшие проблемы, но ничего, мы в него верим и рассчитываем.
Вьюник Богдан подписал контракт с "Цюрихом". Очень хороший вариант, он пока не играл, но думаю, что когда наберет кондиции, обязательно будет играть. Самое главное, что он сейчас тренируется", — сказал Ротань.
К слову, в январе Супряга перешел из "Динамо" в "Сампдорию" на правах аренды до конца сезона. С того момента украинец провел всего один поединок за итальянскую команду.
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