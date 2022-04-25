Четыре ключевые встречи. Календарь июньских матчей молодежной сборной Украины
Нужно удержать второе место
Фото: УАФ
Молодежная сборная Украины в июне проведет заключительные четыре поединка в своей группе по отбору чемпионата Европы 2023 года.
Мартовские матчи квалификации Евро-2023 (U-21) в группе Н Армения - Украина и Украина - Франция были перенесены. Теперь же УЕФА назначил проведение этих поединков на 12 и 9 июня соответственно. В преддверии сине-желтых проведут матчи девятого и 10-го туров квалификации против Фарерских островов (1 июня) и Северной Македонии (5 июня).
Календарь матчей:
- Фарерские о-ва - Украина: 1 июня 2022-го.
- Украина - Северная Македония: 5 июня 2022-го
- Украина - Франция: 9 июня 2022-го
- Армения - Украина: 12 июня 2022-го
Домашние поединки "сине-желтые" проведут в Молдавии. В активе команды Ротаня 13 пунктов в шести матчах. Есть хорошие шансы на вторую позицию, которая выведет Украину в стыки.
Популярное сейчас
- Известно, сколько гаубиц США уже поставили Украине
- Облом для Лунина? Реал подпишет "нового Касильяса", который заменит Куртуа
- Нефтебаза – это не все. В брянске серьезно повреждена стратегически важная для рф железная дорога
- Ротань: У Супряги есть проблемы в Сампдории, но я на него рассчитываю
- Ирина и Николай Морозюки стали родителями во второй раз. ФОТО
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке