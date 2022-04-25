Четыре ключевые встречи. Календарь июньских матчей молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины в июне проведет заключительные четыре поединка в своей группе по отбору чемпионата Европы 2023 года.

Мартовские матчи квалификации Евро-2023 (U-21) в группе Н Армения - Украина и Украина - Франция были перенесены. Теперь же УЕФА назначил проведение этих поединков на 12 и 9 июня соответственно. В преддверии сине-желтых проведут матчи девятого и 10-го туров квалификации против Фарерских островов (1 июня) и Северной Македонии (5 июня).

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Календарь матчей:

Фарерские о-ва - Украина: 1 июня 2022-го.

Украина - Северная Македония: 5 июня 2022-го

Украина - Франция: 9 июня 2022-го

Армения - Украина: 12 июня 2022-го

Домашние поединки "сине-желтые" проведут в Молдавии. В активе команды Ротаня 13 пунктов в шести матчах. Есть хорошие шансы на вторую позицию, которая выведет Украину в стыки.