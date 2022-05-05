Названо время и место проведения ближайших матчей молодежной сборной Украины

Молодежная сборная Украины в июне проведет заключительные четыре поединка в своей группе по отбору чемпионата Европы 2023 года.

Мартовские матчи квалификации Евро-2023 (U-21) в группе Н Армения - Украина и Украина - Франция были перенесены. Позже УЕФА назначил проведение этих поединков на 12 и 9 июня соответственно. В преддверии сине-желтых проведут матчи девятого и 10-го туров квалификации против Фарерских островов (1 июня) и Северной Македонии (5 июня).

Теперь же определились место и час обоих выездных матчей подопечных Руслана Ротаня. Отметим, что поединок Фарерские острова - Украина пройдет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур" (начало - в 20.00 по киевскому времени). Игра Армения – Украина состоится на стадионе Ереванской футбольной академии (начало – в 18:00 по Киеву).

Что касается домашних матчей против Франции и Северной Македонии, то пока официально неизвестно, где будут проводиться эти матчи. Руслан Ротань говорил о Молдавии.