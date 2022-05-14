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Объявлен список игроков сборной Украины U21, вызванных на матчи отбора к Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Команде предстоит сыграть 4 последних матча

Объявлен список игроков сборной Украины U21, вызванных на матчи отбора к Евро-2023

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U21 Руслан Ротань объявил список игроков, вызванных для подготовки к последним 4 матчам отбора к Евро-2023. В списке:

Вратари:

Анатолий Трубин ("Шахтер" Донецк), Руслан Нещерет ("Динамо" Киев), Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка).

Защитники:

Антон Боль, Константин Вивчаренко (оба - "Динамо" Киев), Александр Драмбаев ("Мариуполь" Мариуполь), Алексей Сыч, Роман Дидык (оба - "Рух" Львов), Дмитрий Капинус ("Металлист 1925" Харьков), Максим Таловеров ( "Славия", Чехия).

Полузащитники:

Георгий Судаков, Артем Бондаренко (оба - "Шахтер" Донецк), Владимир Бражко ("Динамо" Киев), Арсений Батагов ("Полесье" Житомир), Данило Алефиренко, Максим Хлань (оба - "Заря" Луганск), Эльдар Кулиев ("Минай"), Николай Михайленко, Максим Брагару (оба — "Черноморец" Одесса), Дмитрий Крыськив ("Металлист 1925" Харьков), Иван Желизко ("Валмиера", Латвия), Богдан Белошевский ("Александрия").

Нападающие:

Владислав Ванат ("Динамо" Киев), Владислав Супряга ("Сампдория", Италия), Николай Кухаревич ("Льовен", Бельгия), Богдан Вьюник ("Цюрих", Швейцария).

Команде предстоит сыграть 1 июня с Фарерскими островами, 5 июня с Северной Македонией, 9 июня с Францией и 12 с Арменией.

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В статье: молодежная сборная Украины Евро U-21
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
14.05.2022 в 21:06
почему не убераете Ротаня --угробит как всегда и потом будет расказывать сказки что готовит игроков для 1 сборной
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