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Ротань – о спаррингах молодежки: Придется заменить эти матчи двухсторонкой

Молодежная сборная Украины
(3 голосов)

Даже с молдавской командой не удастся сыграть

Ротань – о спаррингах молодежки: Придется заменить эти матчи двухсторонкой

Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку своей команды к матчам отбора на Чемпионат Европы-2023:

“Со спаррингами у нас возникли небольшие проблемы. Сбор команды должен проходить в Молдове и у нас были договоренности со сборной Молдовы, нам нашли команду из первой тройки чемпионата. У нас не было в то время проблем со спаррингами. Но сегодня мы не можем похвастаться, мы находимся в поисках и предварительно есть договоренность со сборной Иордании U-19.

У нас есть небольшая проблема, которую нужно решать, потому что мы уже составили график тренировок и матчей, где они должны состояться. Наверняка придется заменить эти матчи двухсторонкой.

Смотрел по фотографиям, где мы будем тренироваться. База сборной Турции с хорошими условиями, гостиница также отличная, я не вижу проблем, которые могут повредить в подготовке”, - сказал Ротань.

Напомним, что в июне Украина U-21 проведет две встречи квалификации на молодежный ЧЕ-2023 против Фарерских островов 1 июня и Северной Македонии 7 июня.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань
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Источник:
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
15.05.2022 в 16:54
когда уберут физрука Ротаня
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