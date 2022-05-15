Ротань – о спаррингах молодежки: Придется заменить эти матчи двухсторонкой

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал подготовку своей команды к матчам отбора на Чемпионат Европы-2023:

“Со спаррингами у нас возникли небольшие проблемы. Сбор команды должен проходить в Молдове и у нас были договоренности со сборной Молдовы, нам нашли команду из первой тройки чемпионата. У нас не было в то время проблем со спаррингами. Но сегодня мы не можем похвастаться, мы находимся в поисках и предварительно есть договоренность со сборной Иордании U-19.

У нас есть небольшая проблема, которую нужно решать, потому что мы уже составили график тренировок и матчей, где они должны состояться. Наверняка придется заменить эти матчи двухсторонкой.

Смотрел по фотографиям, где мы будем тренироваться. База сборной Турции с хорошими условиями, гостиница также отличная, я не вижу проблем, которые могут повредить в подготовке”, - сказал Ротань.