Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, какие кадровые проблемы у молодежной сборной Украины. Ужасная травма Назаренко.

"У нас список сформирован. Мы столкнулись с определенными проблемами на исходе. У нас травмировался Назаренко, он не поедет с нами на сбор, довольно тяжелая травма — перелом голеностопа.

Также, на сегодняшний день, есть проблема с Бражко, но надеемся, что она решится в положительную сторону, — сказал Ротань.