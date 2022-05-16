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Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму

Молодежная сборная Украины
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Кадровые проблемы у молодежки

Лидер молодежной сборной Украины получил тяжелую травму

Фото: Днепр-1

Новина українською

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, какие кадровые проблемы у молодежной сборной Украины. Ужасная травма Назаренко.

"У нас список сформирован. Мы столкнулись с определенными проблемами на исходе. У нас травмировался Назаренко, он не поедет с нами на сбор, довольно тяжелая травма — перелом голеностопа.

Также, на сегодняшний день, есть проблема с Бражко, но надеемся, что она решится в положительную сторону, — сказал Ротань.

В сезоне 2021/22 полузащитник "Днепра-1" Александр Назаренко сыграл 16 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Руслан Ротань СК Днепр-1 Александр Назаренко
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Источник:
ТК Футбол

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