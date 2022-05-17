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Молодёжная сборная Украины вылетела в Турцию

Молодежная сборная Украины
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О планах информации пока немного

Молодёжная сборная Украины вылетела в Турцию

Фото: instagram.com/uafukraine / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Молодёжная сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ в инстаграм.

В Ассоциации раскрывают планы подготовки украинской молодёжки. По всей видимости, до 1 июня команда Руслана Ротаня будет тренироваться и готовиться к играм квалификации. Что касается возможных спаррингов, то с этим возникла проблема. Изначально планировалось, что сборная будет готовиться в Молдове, где уже были подобраны соперники для контрольных матчей, однако с изменением места дислокации не удалось так же быстро подобрать новых оппонентов.

Ранее мы сообщали, что лидер молодёжной сборной Украины получил тяжёлую травму.

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В статье: Украина U-21
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