Молодёжная сборная Украины вылетела в Турцию
О планах информации пока немного
Фото: instagram.com/uafukraine / Автор невідомий
Молодёжная сборная Украины отправилась в Турцию для подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы. Об этом сообщает пресс-служба УАФ в инстаграм.
В Ассоциации раскрывают планы подготовки украинской молодёжки. По всей видимости, до 1 июня команда Руслана Ротаня будет тренироваться и готовиться к играм квалификации. Что касается возможных спаррингов, то с этим возникла проблема. Изначально планировалось, что сборная будет готовиться в Молдове, где уже были подобраны соперники для контрольных матчей, однако с изменением места дислокации не удалось так же быстро подобрать новых оппонентов.
Ранее мы сообщали, что лидер молодёжной сборной Украины
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