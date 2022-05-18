Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на Евро

В среду, 18 мая, молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы-2023.

Тренировочный сбор команды Руслана Ротаня будет проходить в турецком Стамбуле, сообщает пресс-служба УАФ. Там же сине-желтые и сыграют свои домашние матчи квалификации против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня). Поединки пройдут на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу".

Напомним, что выездной поединок против Фарерских островов (1 июня) Украина проведет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур", а игра с Арменией (12 июня) состоится на стадионе Ереванской футбольной академии.

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Фото: прес-служба УАФ