Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на Евро
Команда Руслана Ротаня будет базироваться в Турции
Фото: пресс-служба УАФ
В среду, 18 мая, молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы-2023.
Тренировочный сбор команды Руслана Ротаня будет проходить в турецком Стамбуле, сообщает пресс-служба УАФ. Там же сине-желтые и сыграют свои домашние матчи квалификации против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня). Поединки пройдут на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу".
Напомним, что выездной поединок против Фарерских островов (1 июня) Украина проведет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур", а игра с Арменией (12 июня) состоится на стадионе Ереванской футбольной академии.
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