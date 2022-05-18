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Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на Евро

Молодежная сборная Украины
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Команда Руслана Ротаня будет базироваться в Турции

Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на Евро

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В среду, 18 мая, молодежная сборная Украины U-21 провела первую тренировку в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы-2023.

Тренировочный сбор команды Руслана Ротаня будет проходить в турецком Стамбуле, сообщает пресс-служба УАФ. Там же сине-желтые и сыграют свои домашние матчи квалификации против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня). Поединки пройдут на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу".

Напомним, что выездной поединок против Фарерских островов (1 июня) Украина проведет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур", а игра с Арменией (12 июня) состоится на стадионе Ереванской футбольной академии.

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Молодежная сборная Украины начала подготовку к матчам отбора на Евро - изображение 1
Фото: прес-служба УАФ
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В статье: Украина U-21
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