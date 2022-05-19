Супряга присоединился к молодежной сборной Украины в Турции
Украинец пропустит матч последнего тура Серии А
Фото: пресс-служба УАФ
Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", сегодня прибыл в расположение молодежной сборной Украины в Стамбуле, сообщает пресс-служба УАФ.
Соответственно, 22-летний украинец не сыграет в заключительном матче чемпионата Италии против "Интера", который состоится 22 мая. В нынешнем сезоне в активе Супряги всего один сыгранный поединок и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все игры сидел на скамье для запасных.
Напомним, что команда Руслана Ротаня готовится в Турции к матчам отбора на чемпионат Европы-2023. В июне сине-желтые сыграют с одногодками с Армении, Франции, Северной Македонии и Фарерских островов.
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