Супряга присоединился к молодежной сборной Украины в Турции

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", сегодня прибыл в расположение молодежной сборной Украины в Стамбуле, сообщает пресс-служба УАФ.

Соответственно, 22-летний украинец не сыграет в заключительном матче чемпионата Италии против "Интера", который состоится 22 мая. В нынешнем сезоне в активе Супряги всего один сыгранный поединок и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все игры сидел на скамье для запасных.

Напомним, что команда Руслана Ротаня готовится в Турции к матчам отбора на чемпионат Европы-2023. В июне сине-желтые сыграют с одногодками с Армении, Франции, Северной Македонии и Фарерских островов.