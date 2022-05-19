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Супряга присоединился к молодежной сборной Украины в Турции

Молодежная сборная Украины
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Украинец пропустит матч последнего тура Серии А

Супряга присоединился к молодежной сборной Украины в Турции

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

Нападающий "Сампдории" Владислав Супряга, права на которого принадлежат "Динамо", сегодня прибыл в расположение молодежной сборной Украины в Стамбуле, сообщает пресс-служба УАФ.

Соответственно, 22-летний украинец не сыграет в заключительном матче чемпионата Италии против "Интера", который состоится 22 мая. В нынешнем сезоне в активе Супряги всего один сыгранный поединок и 24 проведенные минуты на поле. В основном он все игры сидел на скамье для запасных.

Напомним, что команда Руслана Ротаня готовится в Турции к матчам отбора на чемпионат Европы-2023. В июне сине-желтые сыграют с одногодками с Армении, Франции, Северной Македонии и Фарерских островов.

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В статье: Украина U-21 Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
УАФ

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