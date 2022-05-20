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В молодежную сборную Украины прибыл очередной легионер - ожидают еще двоих

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Будет боевой состав

В молодежную сборную Украины прибыл очередной легионер - ожидают еще двоих

Фото: УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины ведет подготовку к июньским матчам отбора на Чемпионат Европы. Продолжается формирования состава.

Сегодня к команде Руслана Ротаня присоединился центральный защитник "Славии" Максим Таловеров. Ожидается прибытие еще двоих - Богдана Вьюнника (23-го мая) и Ивана Желизко (29-го).

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В июне молодежка проведет четыре матча - против одногодок из Франции, Армении, Северной Македонии и Фарерских островов.

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В статье: Украина U-21 Максим Таловеров
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Источник:
УАФ

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