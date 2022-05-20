В молодежную сборную Украины прибыл очередной легионер - ожидают еще двоих
Будет боевой состав
Фото: УАФ
Молодежная сборная Украины ведет подготовку к июньским матчам отбора на Чемпионат Европы. Продолжается формирования состава.
Сегодня к команде Руслана Ротаня присоединился центральный защитник "Славии" Максим Таловеров. Ожидается прибытие еще двоих - Богдана Вьюнника (23-го мая) и Ивана Желизко (29-го).
В июне молодежка проведет четыре матча - против одногодок из Франции, Армении, Северной Македонии и Фарерских островов.
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Источник:УАФ
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