Ротань: Молодежка сделает все возможное, чтобы порадовать своих соотечественников

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о последних новостях из лагеря команды. Напомним, сегодня молодежка сыграет в матче отбора на Евро-2023 против Фарерских островов (начало - в 20:00).

— Руслан Петрович, позади практически двухнедельная подготовка к первому из четырех поединков отборочного турнира чемпионата Европы. Довольны ли вы проделанной работой?

— Идеального ничего не бывает, но грех жаловаться, все прошло нормально. Мы хорошо поработали, провели один контрольный матч, одну двустороннюю игру. Конечно, хотелось, чтобы в спарринге был соперник высшего уровня, но ничего страшного мы понимаем ситуацию. Нашу подготовку покажут ближайшие четыре поединка отбора.

— Что вас больше всего беспокоит накануне матчей? Ситуация с физическим состоянием команды или отсутствие исполнителей игрового тонуса?

— Игровой тонус — это самое важное, что должен иметь футболист, потому что он легче воспринимает ту или иную ситуацию во время игры. Да, это немного огорчает, но с этим нужно смириться и работать дальше. Ребята должны понимать, что нехватку игрового тонуса нужно компенсировать характером.

— В преддверии сбора из-за травмы вы потеряли основного полузащитника Александра Назаренко. Александр Сирота и Михаил Мудрик находятся в расположении национальной сборной. Есть ли у молодежи другие кадровые потери?

— Во время двусторонней игры травмировался Арсений Батагов, поэтому у нас есть проблемы в центральной зоне защиты. Впрочем, у нас все исполнители квалифицированы и на каждого из них я рассчитываю. Могу уверенно сказать, что ребята покажут свой лучший уровень сейчас. Мы все мотивированы по максимуму, поэтому будем стараться получить положительный результат в каждом из оставшихся матчей.

— Какое психологическое состояние команды? Удалось ли вам отвлечь футболистов от событий, которые сейчас происходят в Украине?

— Полностью абстрагироваться вряд ли удастся, поскольку это в сердце каждого украинца, однако тренерский штаб постоянно ведет с ребятами беседы на эту тему, чтобы попытаться сконцентрировать их внимание на ответственных поединках отбора. Если украинские воины защищают нас с автоматом в руках, то мы, можно сказать, находимся на спортивном фронте, так что, повторюсь, команда сделает все возможное, чтобы порадовать своих соотечественников.

— Фарерские острова встретили украинскую молодежку неплохой для этой местности погодой и синтетическим газоном. Как вы относитесь к матчам на искусственном покрытии?

— Думаю, вам каждый футболист скажет, что на искусственном газоне играть не очень комфортно, а имеющиеся погодные условия — это идеальный вариант для местных команд, поэтому мы должны подстраиваться. Это обычная ситуация.

— Что скажете о будущем сопернике?

— Могу точно сказать, что противник мотивирован не меньше нас, я видел это по матчам этой сборной. В нынешнем отборочном цикле Фарерские острова не проиграли ни одного поединка на своем поле. Счет 1:1 в игре с Францией говорит сам за себя. Поэтому я все время говорю своим подопечным, что без предельных усилий здесь будет сложно добиться максимального результата, - подытожил Ротань.