Супряга – в основе. Руслан Ротань объявил стартовый состав молодежной сборной Украины против Фарерских островов
Нужно только победа
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер сборной Украины U-21 объявил стартовый состав на матч отбора к Евро-2023 U-21. Бросается в глаза присутствие в стартовой одиннадцатке нападающего Владислава Супряги, который после переезда в "Сампдорию" (Серия А) почти не играл.
Стартовый состав Украины U-21: Анатолий Трубин – Алексей Сыч, Роман Дидык, Максим Таловеров, Константин Вивчаренко – Николай Михайленко, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив – Георгий Судаков, Владислав Супряга, Богдан Вьюнник.
Матч Фарерские острова U-21 – Украина U-21 начнется в 20:00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча >>>.
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