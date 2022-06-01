  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Супряга – в основе. Руслан Ротань объявил стартовый состав молодежной сборной Украины против Фарерских островов
В тренде

Супряга – в основе. Руслан Ротань объявил стартовый состав молодежной сборной Украины против Фарерских островов

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Нужно только победа

Супряга – в основе. Руслан Ротань объявил стартовый состав молодежной сборной Украины против Фарерских островов

Фото: пресс-служба УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-21 объявил стартовый состав на матч отбора к Евро-2023 U-21. Бросается в глаза присутствие в стартовой одиннадцатке нападающего Владислава Супряги, который после переезда в "Сампдорию" (Серия А) почти не играл.

Стартовый состав Украины U-21: Анатолий Трубин – Алексей Сыч, Роман Дидык, Максим Таловеров, Константин Вивчаренко – Николай Михайленко, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив – Георгий Судаков, Владислав Супряга, Богдан Вьюнник.

Матч Фарерские острова U-21 – Украина U-21 начнется в 20:00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча >>>.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Владислав Супряга
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде