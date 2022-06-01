Супряга – в основе. Руслан Ротань объявил стартовый состав молодежной сборной Украины против Фарерских островов

Главный тренер сборной Украины U-21 объявил стартовый состав на матч отбора к Евро-2023 U-21. Бросается в глаза присутствие в стартовой одиннадцатке нападающего Владислава Супряги, который после переезда в "Сампдорию" (Серия А) почти не играл.

Стартовый состав Украины U-21: Анатолий Трубин – Алексей Сыч, Роман Дидык, Максим Таловеров, Константин Вивчаренко – Николай Михайленко, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив – Георгий Судаков, Владислав Супряга, Богдан Вьюнник.

Матч Фарерские острова U-21 – Украина U-21 начнется в 20:00. UA-Футбол проведет текстовую онлайн трансляцию матча >>>.