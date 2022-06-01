С голом Супряги. Украинская молодёжка разбила Фареры в матче отбора на Евро

Борьба в группе за первое и второе места условна. В теории украинская сборная ещё может догнать Францию и так же в теории наша команда способна потерять место в стыковых играх. Однако в обоим лидерами группы нужно очень много ошибаться на финише дистанции, учитывая общую нестабильность остальных конкурентов. Впрочем, понапрасну разбрасываться очками тоже неправильно. Поэтому во всех финальных играх отбора (их "жёлто-синей" молодёжке нужно провести ещё три) нужно бороться за победу. Это если подойти к вопросу с циничной точки зрения в виде футбольного результата. Но нельзя забывать и о войне - каждая победа, пока пишешь отчёт или смотришь матч под звук воздушных тревог, только добавляет положительных эмоций.

Как и ожидалось, шероховатостей в игре украинской команды хватало. Где-то были проблемы с сыгранностью, где-то мешала техническая составляющая. Но уровень нашего соперника, будем откровенны, позволял ошибаться. Также уровень соперника позволял самим регулярно идти вперёд и создавать угрозы. По ходу первого тайма владение мячом украинцев доходило до 80 процентов. Но ближе к перерыву и после оного фарерцы осмелели, да и наши ребята чуть расслабились в опорной зоне и в линии обороны.

К перерыву преимущество Украины уже достигло двух голов: Бондаренко из зоны правого полусреднего ударом под правую стойку открыл счёт, а затем Супряга нашёл зону между защитниками и со второй для себя попытки пробил фарерские ворота.

Несмотря на в сумме четыре пропущенных можно сказать, что для хозяев матч ещё прошёл неплохо: помимо голов и рабочих ударов в створ ворот очень много работы за оборону островитян выполнял каркас ворот. Сыч дважды, Крыськив и Вьюнник могли доводить счёт до неприличного. Но не сегодня.

После перерыва голевой фестиваль от подопечных Руслана Ротаня продолжился. Вивчаренко, замкнув дальнюю после подачи от Вьюнника, праздновал третий гол в матче, а Судаков отличным выстрелом с левого полуфланга пробил частокол ног соперников и точно под ближнюю стойку.

Вопросы по статусу фаворита в матче появились только в последние минут десять: гости уже играли по результату, не тревожа фарерские ворота, а хозяева наоборот - не оставляли надежд на так называемый гол престижа. Лучший шанс получил Калльсберг, когда замыкал скидку от лицевой метров с пяти, но зарядил выше.

Матч прошёл для наших ребят без проблем. В первой игре (победа украинцев 1:0 в Запорожье прошлой осенью) было тяжелее, но там прежде всего сама команда Руслана Ротаня старалась испортить день футбола на "Славутич-Арене". Как раз стабильного футбола в течение всех 90 минут пока от нашей молодёжки очень мало. Нужно в этом компоненте прибавлять. Желательно уже к поединку против Северной Македонии 5 июня.

Отбор на Евро U21

Фарерские острова - Украина 0:4

Голы: Бондаренко 28, Супряга 33, Вивчаренко 54, Судаков 62

Украина: Трубин - Вивчаренко, Дидык (Боль 46), Таловеров, Сыч - Бондаренко (Желизко 68), Михайленко, Крыськив - Судаков, Супряга (Кухаревич 67), Вьюнник (Кулиев 81)