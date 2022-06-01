Супряга забил первый гол с сентября 2020 года

Нападающий молодежной сборной Украины U21 Владислав Супряга забил гол в ворота сборной Фарерских островов U21 (2:0, перерыв). Это его первый мяч в официальных встречах с сентября 2020 года.

Тогда Владислав за "Динамо" поразил ворота "Гента" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Супряга всего раз выходил на поле в составе "Сампдории" – 6 февраля в 24 туре Серии А. Украинец не отличился результативными действиями.