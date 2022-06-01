Последний шаг. Украина за право сыграть на ЧМ поспорит с Уэльсом - дата матча
Шотландия пройдена
Faisal HQ
Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.
Команда Петракова в Глазго
Теперь нашей команде остался один шаг – во втором стыке нужно обыграть Уэльс.
Поединок против валлийцев состоится в Кардиффе в воскресенье, 5 июня, и начнется в 19:00
Победитель этого противостояния и отправится в Катар.
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Комментарии (3)
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prim_er (Київ)
02.06.2022 в 00:07
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Пришта Литин (Київ)
01.06.2022 в 23:52
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Дон Купер (Хмельницький)
02.06.2022 в 00:08
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