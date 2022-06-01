Последний шаг. Украина за право сыграть на ЧМ поспорит с Уэльсом - дата матча

Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.

Команда Петракова в Глазго обыграла Шотландию со счетом 3:1 .

Теперь нашей команде остался один шаг – во втором стыке нужно обыграть Уэльс.

Поединок против валлийцев состоится в Кардиффе в воскресенье, 5 июня, и начнется в 19:00

Победитель этого противостояния и отправится в Катар.