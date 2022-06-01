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Последний шаг. Украина за право сыграть на ЧМ поспорит с Уэльсом - дата матча

Молодежная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Шотландия пройдена

Последний шаг. Украина за право сыграть на ЧМ поспорит с Уэльсом - дата матча

Faisal HQ

Новина українською

Сборная Украины выиграла свой первый стыковой матч за право поехать на ЧМ-2022.

Команда Петракова в Глазго обыграла Шотландию со счетом 3:1.

Теперь нашей команде остался один шаг – во втором стыке нужно обыграть Уэльс.

Поединок против валлийцев состоится в Кардиффе в воскресенье, 5 июня, и начнется в 19:00

Победитель этого противостояния и отправится в Катар.

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В статье: Украина Уэльс
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Комментарии (3)
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prim_er (Київ)
02.06.2022 в 00:07
Грали за честь, але суддя суворо присікав заруби. Не важно, ми честь відстояли!
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0
0
avatar
Пришта Литин (Київ)
01.06.2022 в 23:52
З Уельсом буде важче, можуть дограти додатковий час. Надіюсь і вірю в Україну.
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+3
0
Дон Купер (Хмельницький)
02.06.2022 в 00:08
Пройшли Шотландію, - вже перемога. Та й Уельс не дуже така страшна збірна. В нас одна проблема: відновлення гравців.
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