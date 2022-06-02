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Уверенная победа. Фарерские острова - Украина 0:4. Видео голов и обзор матча

Молодежная сборная Украины
(2 голосов)

Разгром от команды Руслана Ротаня

Уверенная победа. Фарерские острова - Украина 0:4. Видео голов и обзор матча

Фото: пресс-служба УАФ

Новина українською

В среду, 1 июня, молодежная сборная Украины провела отборочный матч на чемпионат Европы 2023 (U-21). Поединок состоялся в Торсхавне на стадионе "Торсволлур".

Подопечные Руслана Ротаня сразу же взяли инициативу под свой контроль, постепенно расшатывая оборону соперника. Голами отличились Бондаренко, Супряга, Овчаренко и Судаков.

Набрав 16 очков, украинская молодежка приблизилась к лидирующей Франции, от которой теперь отстает на 3 балла. Напомним, 5 июня сборная Украины U-21 проведет номинально домашний поединок против Северной Македонии в Стамбуле.

Отбор на Евро-2023 U-21

Фарерские острова - Украина 0:4

Голы: Бондаренко 28, Супряга 33, Вивчаренко 54, Судаков 62

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В статье: Украина U-21 Фарерские острова U-21
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