Уверенная победа. Фарерские острова - Украина 0:4. Видео голов и обзор матча
Разгром от команды Руслана Ротаня
Фото: пресс-служба УАФ
В среду, 1 июня, молодежная сборная Украины провела отборочный матч на чемпионат Европы 2023 (U-21). Поединок состоялся в Торсхавне на стадионе "Торсволлур".
Подопечные Руслана Ротаня сразу же взяли инициативу под свой контроль, постепенно расшатывая оборону соперника. Голами отличились Бондаренко, Супряга, Овчаренко и Судаков.
Набрав 16 очков, украинская молодежка приблизилась к лидирующей Франции, от которой теперь отстает на 3 балла. Напомним, 5 июня сборная Украины U-21 проведет номинально домашний поединок против Северной Македонии в Стамбуле.
Отбор на Евро-2023 U-21
Фарерские острова - Украина 0:4
Голы: Бондаренко 28, Супряга 33, Вивчаренко 54, Судаков 62
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