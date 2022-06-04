  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молодежная сборная Украины
  4. Судаков: Без разницы: Франция, Фареры или Северная Македония. Хотим только одного – побеждать
В тренде

Судаков: Без разницы: Франция, Фареры или Северная Македония. Хотим только одного – побеждать

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Полузащитник молодежной сборной готов выкладываться по полной

Судаков: Без разницы: Франция, Фареры или Северная Македония. Хотим только одного – побеждать

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков рассказал, чего он ждет от июньских матчей отбора на Евро-2023.

"У нас очень атмосферная команда, очень хороший коллектив, поэтому на любую игру и любого соперника очень хорошее настроение. Мы на всех готовимся. Без разницы, Франция, Фареры, Северная Македония – на всех готовимся по максимуму. Хотим только одного – побеждать.

Пока дополнительная мотивация, потому что мы играем не для себя, а за страну, для людей, которые сейчас находятся в Украине. От нас нужен результат. Когда мы выигрываем матчи, то дарим улыбку и счастье для наших болельщиков.

Мы заняли второе место, но хотим выйти на первое. Надеемся, что у нас все получится. Из вторых мест только одна команда может выйти на Евро, так что у нас осталось три игры. Надеемся, что все три выигрываем", – сказал Судаков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: молодежная сборная Украины Георгий Судаков
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Футбол 1/2/3

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде