Судаков: Без разницы: Франция, Фареры или Северная Македония. Хотим только одного – побеждать

Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков рассказал, чего он ждет от июньских матчей отбора на Евро-2023.

"У нас очень атмосферная команда, очень хороший коллектив, поэтому на любую игру и любого соперника очень хорошее настроение. Мы на всех готовимся. Без разницы, Франция, Фареры, Северная Македония – на всех готовимся по максимуму. Хотим только одного – побеждать.

Пока дополнительная мотивация, потому что мы играем не для себя, а за страну, для людей, которые сейчас находятся в Украине. От нас нужен результат. Когда мы выигрываем матчи, то дарим улыбку и счастье для наших болельщиков.

Мы заняли второе место, но хотим выйти на первое. Надеемся, что у нас все получится. Из вторых мест только одна команда может выйти на Евро, так что у нас осталось три игры. Надеемся, что все три выигрываем", – сказал Судаков.