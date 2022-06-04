Судаков: Без разницы: Франция, Фареры или Северная Македония. Хотим только одного – побеждать
Полузащитник молодежной сборной готов выкладываться по полной
Фото: ФК Шахтер Донецк
Полузащитник молодежной сборной Украины Георгий Судаков рассказал, чего он ждет от июньских матчей отбора на Евро-2023.
"У нас очень атмосферная команда, очень хороший коллектив, поэтому на любую игру и любого соперника очень хорошее настроение. Мы на всех готовимся. Без разницы, Франция, Фареры, Северная Македония – на всех готовимся по максимуму. Хотим только одного – побеждать.
Пока дополнительная мотивация, потому что мы играем не для себя, а за страну, для людей, которые сейчас находятся в Украине. От нас нужен результат. Когда мы выигрываем матчи, то дарим улыбку и счастье для наших болельщиков.
Мы заняли второе место, но хотим выйти на первое. Надеемся, что у нас все получится. Из вторых мест только одна команда может выйти на Евро, так что у нас осталось три игры. Надеемся, что все три выигрываем", – сказал Судаков.
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