Украина U21 - Северная Македония U21: смотреть онлайн матч отбора к Евро

Молодежная сборная Украины уже точно не упадет ниже второй строчки в таблице своей группы по отбору к Евро. Это значит, что команде Руслана Ротаня, по меньшей мере, обеспечены стыковые матчи. Но еще остается возможность сражаться и за прямую путевку. Для этого в трех оставшихся играх обязательно нужно набирать максимум очков. И если "желто-синие" даже не догонят Францию, то есть возможность проскочить в финальную часть как лучшая команда среди всех сборных, занявших вторые места в своих группах. К тому же у нас есть должок перед Северной Македонией, ведь это единственный соперник среди тех, кто идет ниже в таблице, кого украинцам не удалось победить в первом круге.

Поединок для Украины домашний, однако из-за войны состоится на нейтральном поле в Турции.

Отбор к Евро-2023 U21

5 июня. Турция. Стамбул "Эсеньюрт Неджми Кадыоглу". Начало в 20:45

Украина U21 - Северная Македония U21

Трансляция – Youtube-канал УАФ