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Украина U21 - Северная Македония U21: смотреть онлайн матч отбора к Евро

Молодежная сборная Украины
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Украинцы отстают от французов на шесть очков и имеют один матч в запасе

Украина U21 - Северная Македония U21: смотреть онлайн матч отбора к Евро

Фото: fsf.fo / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Молодежная сборная Украины уже точно не упадет ниже второй строчки в таблице своей группы по отбору к Евро. Это значит, что команде Руслана Ротаня, по меньшей мере, обеспечены стыковые матчи. Но еще остается возможность сражаться и за прямую путевку. Для этого в трех оставшихся играх обязательно нужно набирать максимум очков. И если "желто-синие" даже не догонят Францию, то есть возможность проскочить в финальную часть как лучшая команда среди всех сборных, занявших вторые места в своих группах. К тому же у нас есть должок перед Северной Македонией, ведь это единственный соперник среди тех, кто идет ниже в таблице, кого украинцам не удалось победить в первом круге.

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Поединок для Украины домашний, однако из-за войны состоится на нейтральном поле в Турции.

Отбор к Евро-2023 U21
5 июня. Турция. Стамбул "Эсеньюрт Неджми Кадыоглу". Начало в 20:45
Украина U21 - Северная Македония U21
Трансляция – Youtube-канал УАФ

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В статье: Украина U-21 Македония U-21
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