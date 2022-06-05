Украина U21 - Северная Македония U21. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро

Трудно держать психологическое состояние на одном высоком уровне. Это касается не только футболистов, но и гражданских. Но сейчас ситуация другая. Пока идет война, каждый раз нужно вспоминать, сколько у украинских защитников есть сил и терпения отражать вражеские атаки. Каждый день. Каждый час. Потому показать плохой футбол молодежная сборная просто не может. Это должен уяснить каждый игрок, который выйдет на поле в "домашнем" матче нашей команды в Турции против Северной Македонии.

Украина U21 – Северная Македония U21

Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных

5 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу" Начало в 20:45

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Телетрансляция – "Футбол 2"

Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке)

Главный арбитр – Георгий Кикачейшвили

Ассистенты: Георгий Эликашвили и Давид Ахвледиани (все – Грузия)

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Турнирная таблица

Нашим казакам до финиша группового этапа отбора осталось провести больше всего игр - три. Это оставляет перспективы не только приблизиться к Франции, но и стать лучшей команду среди тех, кто финиширует на втором месте. Этот фактор очень важен, ведь позволит нам в таком случае напрямую выйти на ЧЕ без квалификации. Если же мы будем терять очки против французов и северомекедонцев, то нас ожидают привычные стыковые матчи.

Есть еще шанс сразиться и за первую позицию, но для этого нужно а) получить девять очков из девяти возможных в трех крайних поединках; б) ожидать осечку французов против Армении или побеждать "петухов" с разницей в пять голов. Без этих двух факторов мы останемся вторыми. Как вы понимаете, вероятность фишировать следом за французами максимальна.

# Група Н І В Н П М О 1 Франція 8 7 1 0 24:1 22 2 Україна 7 5 1 1 11:8 16 3 Сербія 9 3 2 4 9:10 11 4 Фарерські острови 9 2 3 4 5:11 9 5 Північна Македонія 9 2 3 4 8:11 9 6 Вірменія 8 1 0 7 6:22 3

Украина U21

Первый матч во время войны команда Руслана Ротаня выиграла разгромно у Фарерских островов. Это хорошо не только с точки зрения турнирной ситуации, но и из-за общего настроения, которое в коллективе должно подняться. Чувствовалось, что в некоторых эпизодах нашим ребятам не хватало сыгранности, но это частично можно исправить в работе. Из того, что больше всего не понравилось, это игра в последние десять минут, когда фарерцы себя в полной мере чувствовали хозяевами не только на арене, но и на поле. Возможно, это акт доброй воли от "желто-синих" за теплый прием от соперника, но в будущем хотелось бы меньше видеть, как украинцы отдают инициативу.

"Мы ожидали очень сложный поединок, ведь в этом отборочном цикле Фареры дома еще не проигрывали, - говорил после игры Руслан Ротань. - Это очень крепкая команда. Я доволен ответственным отношением наших футболистов к игре. Они очень мотивированно подошли к матчу, в том числе и потому, что происходит в нашей стране, а то, что они умеют играть в футбол, знают, пожалуй, уже все. Я поздравляю всю Украину с победой, которую мы, прежде всего, посвящаем нашим военным, защищающим наши рубежи".

Пресс-служба УАФ по уже взятой привычке не сообщает о кадровых новостях из лагеря молодежной сборной. Единственное, что известно, так это повреждение Дидыка, которое он получил на Фарерских островах. Не исключено, что из-за плотного графика Руслан Ротань проведет небольшую ротацию, но, учитывая турнирную мотивацию, сделаю ставку, что состав в предстоящем и предыдущем матчах будет почти неизменным. Время для экспериментов будет против Армении.

Украина U21 (ориентировочный состав): Трубин – Вивчаренко, Боль, Таловеров, Сыч – Бондаренко, Михайленко, Криськив – Судаков, Супряга, Вьюник.

Северная Македония U21

В 2017 году "львята" единственный раз в своей истории выходили в финальную часть Евро. Тогда с ними в одной отборочной группе играла и Украина, но самым большим достижением стало то, что удалось опередить Францию. Что интересно, из того поколения в топ-чемпионаты западной Европы дорос только Энис Барди, который в прошлом сезоне регулярно играл за "Леванте". Остальных судьба разбросала от Хорватии до Молдовы.

Нынешнюю квалификацию Евро удачной тоже вряд ли можно назвать. На данный момент северомакедонцы предпоследние, опережая только Армению. Поровну очков с Фарерскими островами и на два меньше Сербии. Каждому из этого трио остается провести по одному матчу, а сербы с островитянами проведут очный поединок, так что выше четвертой строчки подняться уже не удастся.

Личные встречи

В воскресенье будет седьмой поединок между украинской и северомакедонской сборными, но официальных из них было всего три. Общая статистика в этих трех встречах не в пользу "желто-синих". В квалификации к Евро-2017 с Бущаном, Бурдой, Коваленко, Бесединым и другими мы дважды всухую проиграли (0:1 и 0:2), и тогда еще просто македонцы с первого места залетели в финальную часть турнира.

Еще один официальный поединок, как нетрудно догадаться, был в условно первом круге (в нынешнем розыгрыше кругов и туров как таковых нет, просто игровые дни). Украинцы больше владели инициативой и первыми забили (Сирота), но потеряли контроль над ситуацией во второй половине встречи и не смогли вырвать победу после пропущенного.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Украина U21 – Северная Македония U21

Класс украинской команды выше, но стабильности подопечным Руслана Ротаня пока еще не хватает. Даже с ошибками получилось легко переиграть Фарерские острова, но там и уровень соперника другой. Сейчас с одной стороны будет труднее, а с другой - у Северной Македонии уже нет турнирных задач, так что непросто сказать, как это повлияет на номинально гостевой коллектив. У Украины мотивация есть. В очередной раз повторимся: она касается не только турнирной таблицы, но и всего, что окружает ныне каждого украинца.

Ставка: Украина с форой -1 по 1.72