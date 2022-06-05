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Ротань: Надеюсь, что в матче против Северной Македонии будем с должной мотивацией

Молодежная сборная Украины
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Ведь "сине-желтые", как минимум, прошли в плей-офф

Ротань: Надеюсь, что в матче против Северной Македонии будем с должной мотивацией

Фото - УАФ / автор - Владимир Раснер

Новина українською

Главный тренер сборной Украины U-21 Руслан Ротань рассказал о состоянии команды перед следующим матчем против сверстников из Северной Македонии:

“Настроение хорошее. Всегда приятно продолжать работать, когда ты побеждаешь, слишком – уверенно. Я попросил ребят, чтобы и в игре против Северной Македонии в плане мотивации и настроения мы оставались таким же коллективом, который дерется друг за друга, стремится достичь результата. Надеюсь, что так и будет.

Есть маленькая неувязка с переходом после искусственного поля на Фарерских островах на натуральное. Главные усилия мы направили на то, чтобы восстановить ребят.

По прогнозам врачей, Роман Дидык выпал на 7-10 дней. Надеемся, что к поединку с Францией его поставят на ноги. Из-за имеющихся проблем с центральными защитниками мы вызвали Валерия Дубка. Он приехал, и мы можем перестраховаться.

Балканские команды всегда были неуступчивыми, кусачими. Отмечу, что у сборной Северной Македонии есть девять легионеров, играющих в иностранных клубах. Это говорит о том, что команда достаточно серьезная. Несмотря на потерю шансов на выход из группы, македонцы вызывают тех же исполнителей, которые работали на протяжении всего отбора. Они не омолаживали команду, продолжают играть тем же составом. Матч будет серьезный, нужно отнестись к нему ответственно.

Травмы вносят свои коррективы. Надо учитывать то, что у нас осталось еще три поединка. Возможно, некоторым игрокам нужно больше времени на восстановление. Думаю, у нас будут изменения в составе, потому что мы думаем не только о следующей игре”, - сказал Ротань.

Напомним, что сборные Украины U-21 и Северной Македонии U-21 сыграют сегодня, 5 мая, в Стамбуле. Стартовый свисток запланирован на 20:45 по Киеву.

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Северная Македония U-21
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