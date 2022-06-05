Дубль и два ассиста Ваната. Украинская молодежка разгромила Северную Македонию в отборе к Евро

Команда Руслана Ротаня в очень непростом и вязком поединке смогла сломить сопротивление Северной Македонии в матче отбора к Евро-2023. Наша команда уже точно обеспечила себе участие в плей-офф, однако еще остаются теоретические шансы пробиться в финальный турнир без стыковых игр.

Больше часа игра шла очень вязкая. Наши ребята больше держали мяч, однако выжать из владения какой-либо выгоды не удавалось. Моменты у нашей команды были, однако назвать их системными трудно. Гости почти ничем не отвечали. Похоже, они удовлетворились тем, что уж точно не борются за выход из группы.

Переломным моментом в игре стало решение Руслана Ротаня. Коуч молодежной сборной Украины на 65-й минуте выпустил Ваната, который принял участие в двух результативных атаках нашей команды. Что интересно, в обоих случаях наступление развивалось из двух разных флангов.

Первый гол пришел после великолепной разрезной передачи из глубины в зону правого полусреднего. Ванат на пас отозвался и коротко скинул поближе к центру на Вьюника – Богдан пробил мимо голкипера.

Порадовались результативному удару, соперник развел из центра поля, украинцы мяч забрали и сразу же организовали еще один гол. Теперь Ванат прострелил с левого фланга в центр, где передачу замкнул Судаков и забил свой третий гол в текущем отборе.

Гол ничего особенно в диспозиции не изменил. Украина продолжила владеть мячом, Северная Македония продолжила делать вид, что ей интересно играть в футбол. Поэтому нашим ребятам не оставалось ничего другого, чем пользоваться безразличием соперника.

Роль первой скрипки осталась за Ванатом. В последние десять (с добавленными) минут он уже не ассистировал, а забивал сам. Сначала форвард Динамо поборолся за мяч на левом краю штрафной и пробил под дальнюю штангу. В последней атаке матча отличиться ему помог Брагару (еще одна удачная замена от Ротаня): Максим принял мяч после заброса с центра поля и перед голкипером сбросил правее на Ваната. Лучшему игроку встречи оставалось закатить мяч в правильную сторону, находясь рядом со штангой.

Вероятность того, что наша сборная избежит плей-офф, почти нулевая. Для этого нужно в четверг побеждать Францию ​​в пять мячей или надеяться, что Нидерланды в своей игре другой группы неожиданно проиграют Уэльсу (в таком случае мы сможем выйти на Евро как лучшая команда среди вторых мест). Тем не менее все эти расклады не должны влиять на мотивацию наших игроков. Победы на всех фронтах нам сейчас очень нужны.

Отбор к Евро U21

Украина – Северная Македония 4:0

Голы: Вьюнник 69, Судаков 71, Ванат 85, Ванат 90+4

Украина: Нещерет – Вивчаренко, Боль, Таловеров, Сыч – Криськив (Желизко 78), Михайленко (Ванат 65), Бондаренко – Судаков (Белошевский 86), Супряга (Хлань 79), Вьюнник