Украина U21 - Франция U21. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро

Аналитики уверены, что французы победят в этом матче. Все же команда более статусная, за нее выступают раскрученные игроки, некоторые из которых не потерялись бы и в первой команде страны, на это намекает и наше болезненное поражение в первом круге 0:5, а также отсутствие стабильной игровой практики у украинских игроков с декабря. Однако у нас своих козырей тоже хватает. О них ниже и поговорим.

Украина U21 – Франция U21

Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных

9 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу" Начало в 19:45

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Телетрансляция – "Футбол 1"

Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке)

Главный арбитр – Василис Фотиас

Ассистенты: Андреас Ментанас и Райнхарт Бухбаум (все – Греция)

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Турнирная таблица

Для того чтобы мечтать о прямой путевке на Евро, Украине нужно выполнить одно из двух условий. Первое – победить французов со счетом 6:0, затем одолеть Армению и при равенстве очков опередить "ле блё" по личным встречам. Второе – выиграть с любым счетом и надеяться, что удастся проскочить на Евро как лучшая команда среди тех, кто занял во всех группах второе место. Возможное поражение или даже ничья оставит нас в рейтинге вторых мест вне первой позиции, и это будет означать, что прямая путевка на Евро нам не светит. Однако и без стыковых игр мы уже точно не останемся.

Как вы поняли, у Франции еще есть хрупкая мотивация не терять очки в игре с Украиной, но, повторюсь, для досрочного выхода на Чемпионат Европы им достаточно не проиграть больше 0:5, сыграть вничью или выиграть. То есть шансы на один из этих сценариев более чем вероятны.

# Група Н І В Н П РМ О 1 Франція 9 8 1 0 28:2 25 2 Україна 8 6 1 1 15:8 19 3 Сербія 10 3 4 4 10:11 12 4 Фарерські острови 10 2 4 4 6:12 10 5 Північна Македонія 10 2 3 5 8:15 9 6 Вірменія 9 1 0 8 7:16 3

Украина U21

За двенадцать дней наша сборная должна провести четыре поединка. В конце мая подопечные Руслана Ротаня тренировались в Турции, после транзитом через другие страны слетала на Фарерские острова, далее - два поединка в Стамбуле, а будет закрывать футбольный год молодежка в Армении. Пока со всеми трудностями удается справляться, но соперники идут за нарастающей. С фарерцами у "желто-синих" вообще никаких проблем не было, с северными македонцами пришлось помучиться почти час, впереди – Франция.

"На матч против Северной Македонии мы настраивали команду по-особому, - признавался Руслан Ротань. - Как и в поединке с Фарерами, мы пытались играть для наших воинов, всех украинцев, которым сейчас сложно. Но был еще один момент. Мы попросили родителей футболистов записать видео с поддержкой команды. Я видел, что глаза у моих подопечных горели".

Больше всего радуют две вещи: линия атаки в двух летних играх стабильно организует по четыре гола, а голкиперы еще не пропускали. К слову, в двух предыдущих матчах июня Ротань отправлял в рамку двух разных вратарей. Думаю, сейчас на эту позицию вернется Трубин. Фактически это единственная тренерская замена, которая произошла за две игры. Еще в центре защиты на Северную Македонию Боль заменил Дидыка, но последний получил повреждение. Прогнозирую, что Ваната, оформившего голевой и ассистентский дубль против северомакедонцев, тренер снова прибережет в качестве козыря на второй тайм.

Ориентировочный состав сборной Украины (слева – направо): Трубин – Вивчаренко, Боль, Таловеров, Сыч – Бондаренко, Михайленко, Криськив – Судаков, Супряга, Вьюник.

Франция U21

Французы в нынешнем отборе не испытывают никаких проблем. Из девяти предыдущих матчей выиграли восемь, а единственная ничья произошла, вы не поверите, в поединке против Фарерских островов. Это было начало отбора, и тогда казалось, что у наших ребят будут очень реальные шансы сразиться за первую строчку, если Франция теряет очки против таких команд. Однако в дальнейшем "ле бле" осечек не допускали и вообще только в одном матче из восьми одержали победу в один гол.

Конечно, стоит сказать и несколько слов о тех, кто играет за эту Францию, ведь есть, на кого обратить внимание: голкипер "Лидса" Мелье, в поле Фофана из "Лестера", Калулу из "Милана", Бадиашиле из "Монако", Камавинга из "Реала", Коне из Глабаха – это фактически самые звездные фигуры этого состава. В основном, команда собрана из представителей Лиги 1, где они играют в основе своих клубов. Попытайтесь таким составом не идти в лидерах группы.

Ориентировочный состав Франции (слева – направо): Мелье – Мерлен, Бадиашиле, Фофана, Калулу – Камавинга, К.Тюрам, Какере – Гуири, Калимуэндо, Нгуму.

Личные встречи

Поединок первого круга – головная футбольная боль для болельщиков молодежной сборной в нынешнем отборе. Ясно, что задача стояла – отстоять на выезде ничью и возможно где-то найти свой момент. Но удаление центрального защитника Таловерова еще до тридцатой минуты развалило все и привело к итоговому поражению 0:5. Не помогла даже попытка закрыть брешь с помощью ранней замены и выхода другого центрбека, Дубко.

В целом, в историческом контексте французы обыгрывали нашу молодежку далеко не каждый раз. Самый распространенный результат в очных противостояниях – ничья. В отборе к Евро-2017 нам с Матвиенко, Бесединым, Гуцуляком и Шведом в составе даже удалось выиграть у Франции с Кимпембе, Толиссо, Рабьо и другими и лишить ее таким образом прямой путевки в финальную часть.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз матча Украина U21 - Франция U21

Букмекеры не верят в нашу молодежку. Здесь и историческая составляющая, где Франция почти по умолчанию считается фаворитом, и ростер, и стабильность в игре. Но при этом я уверен, что сконцентрированная команда Руслана Ротаня способна если не проиграть, то дать бой "ле бле". Нападение "желто-синих" далеко не самое плохое. Как бы ни шутили о способностях Супряги или Кухаревича, есть Судаков, Ванат и Вьюнник. Но регулярная потеря концентрации также приводит к ошибкам в собственной обороне и моментам у ворот Трубина/Нещерета. Потому голы в четверг будут от обеих сборных.

В качестве альтернативной ставки выберу непроигрыш Украины. В такой расклад, возможно, поверить трудно, но нашей команде очки гораздо важнее: как для страны, так и для собственной турнирной борьбы.

Ставка: обе забьют за 1.6

Альтернативная ставка: Украина не проигрывает (1Х) за 1.8