Ротань - о выходе на чемпионат Европы: Шансы есть, даже когда их нет

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал предстоящий матч отбора Евро-2023 (U-21) с Францией.

"Практически все наши последние тренировки были направлены на восстановление, потому что были два тяжелых матча, перелет на Фареры, игра на искусственном покрытии, затем возвращение в Стамбул, где другая погода и другой газон... Отыграли ребята, я считаю, со стопроцентной отдачей. Где-то было тяжело, не хватало тонуса, но, особенно во втором тайме, мы продемонстрировали свой футбол, и я доволен игроками.

Я думаю, что на сегодняшнюю игру ребят особо настраивать не нужно, ведь это будет матч, можно сказать, за первое место. За шесть очков. Тому, кто говорит, что у нас нет шансов, я отвечу так: "Шансы есть, даже когда их нет".

А вот кадровая ситуация, к сожалению, у нас остается такой, как и была. Мы рассчитывали, что вернется Дидык, но его восстановление немного затянулось. Думаем, что он поправится к поединку с Арменией. Такая же ситуация у нас с Капинусом.

После нашего первого матча с Францией прошел практически год. Наша команда изменилась и в плане менталитета, и в плане психологии — и думаю, в плане игры. Об этом я сегодня сказал ребятам. Мы стали гораздо увереннее, поэтому будет хорошая мотивация сыграть с достойным соперником, ведь по всем статистическим показателям сборная Франции первая. Потому для нас это большой стимул", - сказал Ротань.