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Украина U21 - Франция U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2023

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Украина U21 - Франция U21: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 09.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина U21 - Франция U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2023

Фото Володимира Раснера - УАФ

UA-Футбол
Новина українською

Для того, чтобы выйти на Евро-2023 U21 напрямую, нашей молодежке нужно в группе опередить Францию, что является задачей практически нереальной. Но есть шанс стать лучшей среди вторых мест – и это также лазейка, которая даст билет на чемпионат Европы.

Чтобы воспользоваться этим, команде Ротаня нужно не потерять очки, в частности, в сегодняшнем матче с грозными французами. Игра начнется в 19:45, состоится в Стамбуле, Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке).

Смотрите прямо в этой новости из плеера УАФ.

Украина U21 – Франция U21

Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных
9 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу" Начало в 19:45

Текстовая трансляция - UA-Футбол
Телетрансляция – "Футбол 1"
Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке)

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В статье: Украина U-21
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