Украина U21 - Франция U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2023

Для того, чтобы выйти на Евро-2023 U21 напрямую, нашей молодежке нужно в группе опередить Францию, что является задачей практически нереальной. Но есть шанс стать лучшей среди вторых мест – и это также лазейка, которая даст билет на чемпионат Европы.

Чтобы воспользоваться этим, команде Ротаня нужно не потерять очки, в частности, в сегодняшнем матче с грозными французами. Игра начнется в 19:45, состоится в Стамбуле, Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке).

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Украина U21 – Франция U21

Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных

9 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу" Начало в 19:45

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Телетрансляция – "Футбол 1"

Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке)