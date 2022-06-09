Украина U21 - Франция U21. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора на Евро-2023
Украина U21 - Франция U21: Смотреть Онлайн ⋇ Видео трансляция матча ⋇ 09.06.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото Володимира Раснера - УАФ
Для того, чтобы выйти на Евро-2023 U21 напрямую, нашей молодежке нужно в группе опередить Францию, что является задачей практически нереальной. Но есть шанс стать лучшей среди вторых мест – и это также лазейка, которая даст билет на чемпионат Европы.
Чтобы воспользоваться этим, команде Ротаня нужно не потерять очки, в частности, в сегодняшнем матче с грозными французами. Игра начнется в 19:45, состоится в Стамбуле, Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке).
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Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных
9 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу" Начало в 19:45
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Телетрансляция – "Футбол 1"
Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ (бесплатно), oll.tv, Vodafone TV (по подписке)
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