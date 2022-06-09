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Евро-2023. Украина U-21 – Франция U-21 3:3. Дружеский дыр-дыр и второе место в группе

Молодежная сборная Украины
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(3 голосов)

Впереди нас ждут стыковые матчи

Евро-2023. Украина U-21 – Франция U-21 3:3. Дружеский дыр-дыр и второе место в группе

uaf.ua

Новина українською

Украинская молодежка под руководством нашего славного коуча Руслана Ротаня провела свой предпоследний матч в отборочном групповом турнире к Евро-2023.

В соперниках нашей молодежи была грозная Франция, которой мы в выездном поединке влетели со счетом 0:5. Формально домашний для нас матч, в силу всем известных причин, проходил в Турции.

Перед поединком турнирные расклады для нас были простыми – для того, чтобы занять первое место и получить прямую путевку на Евро, нам нужно было обыгрывать Францию со счетом 6:0, затем одолеть Армению и при равенстве очков опередить "ле блё" по личным встречам.

Конечно, на такой исход вряд ли кто мог рассчитывать, но учитывая, что ребята Ротаня в июне уже добыли две победы (над Фарерами и Македонией по 4:0), оптимизм какой никакой перед игрой присутствовал.

Впрочем, этот оптимизм французы у нас сразу же убили, забив уже на 3-й минуте – после прохода правым флангом мяч срезали на угол штрафной и Аблен пробил в ближний угол.

В целом же, игра в первом тайме получилась веселой, можно даже сказать дворовой, с кучей забитых голов.

После пропущенного гола уже на 7-й минуте Ванату удался шикарный обводящий удар в девятку.

Затем французы не остались в долгу и забили почти сразу же еще два – и снова при не самой лучшей игре нашей обороны и Трубина, который пустил еще один в ближний угол.

В концовке игра несколько успокоилась, однако молодые "ле блё" сохранили интригу, когда за минуту до конца тайма Бадяьшиль срезал в свои ворота простенький фланговый прострел.

2:3 к перерыву – веселый счет, но вряд ли для Ротаня.

Второй тайм мы начали активно – пару раз удачно забежал и раз неплохо, но мимо пробил Ванат, а затем Бонадренко после флангового прострела ударил, и мяч после рикошета от все того-же бедного Бадяьшиля все-таки залетел в сетку.

Коуч французов Риполль отреагировал на ситуацию, сделав четыре замены за 5 минут (вышел и новоиспечённый победитель ЛЧ Камавинга), и трехцветные снова начали вязать свою игру в центре поля.

В концовке украинская молодежка пробовала поджимать, Ротань даже снял опорника, стараяссь сыграть в атаку, но забить больше сегодня не сложилось.

Итог – 3:3. Интересная игра (как для молодежных команд), и второе место в группе для сборной Украины.

Теперь нашим осталось сыграть ничего не значащий матч с Арменией и ждать жеребьевки плей-офф, в котором вторые команды групп и разыграют четыре вакантные путевки.

Украина U-21 – Франция U-21 3:3

9 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу"

Голы: Ванат (7), Бадяьшиль (44, аг.), Бондаренко (50) – Аблен (3), Тюрам (10), Гуйри (25)

Предупреждения: Бадяьшиль, Тюрам – Вьюнник, Ванат, Бондаренко

Украина U21: Трубин - Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко – Михайленко (Кухаревич, 83), Крыськив (Хлань, 68), Бондаренко (Желизко, 83) – Вьюнник (Брагару, 76), Ванат (Супряга, 68), Судаков

Франция U-21: Мелье – Труффер, Бадиашиле, Лукеба, Калулу, Гуири (Диоп, 81), Тюрам, Шотар (Какере, 63), Коне (Камавинга, 57), Шо (Нгуму, 63), Аблин (Калимуэндо-Мюинга, 57)

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В статье: Украина U-21 Руслан Ротань Франция U-21
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Комментарии (7)
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Джим Слэйд (Харьков)
10.06.2022 в 00:07
Пора бы Таловерова переводить в первую сборную и наигрывать на позицию опорника. Т.к. там сейчас немолодые Степан и Сидор, первый из которых полуинвалид, который не может играть больше матча за неделю, второй - днарь. И в любом случае оба весьма немолоды как для спортсменов
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0
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aleks2000 (Луганск)
09.06.2022 в 23:20
Всю игру проходили пешком и умудрились забить 3 мяча, Ротань фартовый, но на фарте далеко не пройдёшь, надо еще в футбол уметь играть.
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0
0
Lion Killer (Львів)
09.06.2022 в 22:09
Ротань вже награв на відставку стільки скільки не награв жоден тренер молодіжки до нього. Досягненя.
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0
-2
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С.Карпович. (Ланівці)
09.06.2022 в 21:59
Таке відчуття що Супряга вже все,награвся.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2022 в 22:35
Пора закінчувати карьеру))))
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Siren05 (Мариуполь)
09.06.2022 в 21:55
За Белогубко не успеваю. Где Ротань - там и Белогубко. А по игре могу отметить очень плохую игру Трубина. Пропустил две "бабочки", да да и третий не спас. Отыграл очень слабо. Ванат сыграл хорошо, Супряга - как всегда безобразно. Остальные ребята сделали всё, что могли. Но французы, конечно, очень сильны. Так что ничья скорее для нас позитив...
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+1
0
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alex.belogubko (одесса)
09.06.2022 в 21:42
убирайте Ротаня ищите хорошего тренера --с ним мы не куда не попадём --это не игра а везение
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