Евро-2023. Украина U-21 – Франция U-21 3:3. Дружеский дыр-дыр и второе место в группе

Украинская молодежка под руководством нашего славного коуча Руслана Ротаня провела свой предпоследний матч в отборочном групповом турнире к Евро-2023.

В соперниках нашей молодежи была грозная Франция, которой мы в выездном поединке влетели со счетом 0:5. Формально домашний для нас матч, в силу всем известных причин, проходил в Турции.

Перед поединком турнирные расклады для нас были простыми – для того, чтобы занять первое место и получить прямую путевку на Евро, нам нужно было обыгрывать Францию со счетом 6:0, затем одолеть Армению и при равенстве очков опередить "ле блё" по личным встречам.

Конечно, на такой исход вряд ли кто мог рассчитывать, но учитывая, что ребята Ротаня в июне уже добыли две победы (над Фарерами и Македонией по 4:0), оптимизм какой никакой перед игрой присутствовал.

Впрочем, этот оптимизм французы у нас сразу же убили, забив уже на 3-й минуте – после прохода правым флангом мяч срезали на угол штрафной и Аблен пробил в ближний угол.

В целом же, игра в первом тайме получилась веселой, можно даже сказать дворовой, с кучей забитых голов.

После пропущенного гола уже на 7-й минуте Ванату удался шикарный обводящий удар в девятку.

Затем французы не остались в долгу и забили почти сразу же еще два – и снова при не самой лучшей игре нашей обороны и Трубина, который пустил еще один в ближний угол.

В концовке игра несколько успокоилась, однако молодые "ле блё" сохранили интригу, когда за минуту до конца тайма Бадяьшиль срезал в свои ворота простенький фланговый прострел.

2:3 к перерыву – веселый счет, но вряд ли для Ротаня.

Второй тайм мы начали активно – пару раз удачно забежал и раз неплохо, но мимо пробил Ванат, а затем Бонадренко после флангового прострела ударил, и мяч после рикошета от все того-же бедного Бадяьшиля все-таки залетел в сетку.

Коуч французов Риполль отреагировал на ситуацию, сделав четыре замены за 5 минут (вышел и новоиспечённый победитель ЛЧ Камавинга), и трехцветные снова начали вязать свою игру в центре поля.

В концовке украинская молодежка пробовала поджимать, Ротань даже снял опорника, стараяссь сыграть в атаку, но забить больше сегодня не сложилось.

Итог – 3:3. Интересная игра (как для молодежных команд), и второе место в группе для сборной Украины.

Теперь нашим осталось сыграть ничего не значащий матч с Арменией и ждать жеребьевки плей-офф, в котором вторые команды групп и разыграют четыре вакантные путевки.

Украина U-21 – Франция U-21 3:3

9 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу"

Голы: Ванат (7), Бадяьшиль (44, аг.), Бондаренко (50) – Аблен (3), Тюрам (10), Гуйри (25)

Предупреждения: Бадяьшиль, Тюрам – Вьюнник, Ванат, Бондаренко

Украина U21: Трубин - Сыч, Таловеров, Боль, Вивчаренко – Михайленко (Кухаревич, 83), Крыськив (Хлань, 68), Бондаренко (Желизко, 83) – Вьюнник (Брагару, 76), Ванат (Супряга, 68), Судаков

Франция U-21: Мелье – Труффер, Бадиашиле, Лукеба, Калулу, Гуири (Диоп, 81), Тюрам, Шотар (Какере, 63), Коне (Камавинга, 57), Шо (Нгуму, 63), Аблин (Калимуэндо-Мюинга, 57)