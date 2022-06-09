Теперь точно в стыки. Украина U-21 – Франция U-21 3:3. Видео голов и обзор матча
Получилось ярко
Фото: УАФ
Вашему вниманию видеообзор матча между молодежными сборными Украины и Франции. Команды выдали яркую перестрелку, забив на двоих шесть голов и сыграв вничью. По итогам встречи французы окончательно закрепили за собой первое место в группе, отправив коллектив Руслана Ротаня в стыки. Еще одно препятствие на пути к молодежному Евро-2023.
Украина U-21 – Франция U-21 3:3
9 июня. Турция. Стамбул Стадион: "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу"
Голы: Ванат (7), Бадьяшиль (44, аг.), Бондаренко (50) – Аблен (3), Тюрам (10), Гуйри (25)
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