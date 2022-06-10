Ротань - о ничьей с Францией: Результатом недовольны, но ребята проявили характер

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал ничью с Францией (3:3) в рамках отбора на Евро-2023.

— Руслан Петрович, вы довольны результатом и игрой своей команды в противостоянии с Францией?

— Результатом, конечно, нет. Вы бы видели глаза футболистов после игры. Команда отдала все силы. Мы очень хотели победить. В той ситуации, в которую сейчас попал наш футбол, мои подопечные, я думаю, продемонстрировали содержательный футбол и проявили характер.

— Примечательно, что наша "молодежка" добавила и в физической готовности...

— Согласен. На сборах мы не перегружали ребят, основное внимание уделялось спринтам и тактике, отсюда результат этой работы.

— Удивили ли вас французы, и что вам не удалось реализовать в прошлой игре?

— По всем статистическим данным, Франция — команда номер один в Европе среди молодежных сборных. Но я рад за своих подопечных, которые в противостоянии с игроками уровня Лиги чемпионов действовали на равных, а иногда и превосходили соперника. В раздевалке я попросил своих ребят не опускать планку и дальше.

— После матча в раздевалку сборной Украины заходили представители сборной Франции. Что они говорили?

— Они выразили поддержку всей Украине, заверили, что Франция переживает вместе с нами и подарили футболки своей сборной.

— Впереди завершающий матч с Арменией. Шансы стать лучшей второй сборной в отборочном турнире упущены. Как вы будете настраивать команду на эту игру?

— Опять же, сейчас главное внимание будет уделено восстановлению, однозначно, будет ротация. А в том, что ребята профессионалы и отдадут все силы для победы, я не сомневаюсь. Команда стремится закрыть отборочный цикл содержательной игрой и максимальным результатом.

— Поединок в Армении будет как мостик в плей-офф отбора?

— Совершенно верно. Как я уже сказал, будет ротация, посмотрим по делу ближайший резерв, – сказал Ротань.