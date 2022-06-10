Ротань - о ничьей с Францией: Результатом недовольны, но ребята проявили характер
Команда отдала все силы
Фото: пресс-служба УАФ
Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань прокомментировал ничью с Францией (3:3) в рамках отбора на Евро-2023.
— Руслан Петрович, вы довольны результатом и игрой своей команды в противостоянии с Францией?
— Результатом, конечно, нет. Вы бы видели глаза футболистов после игры. Команда отдала все силы. Мы очень хотели победить. В той ситуации, в которую сейчас попал наш футбол, мои подопечные, я думаю, продемонстрировали содержательный футбол и проявили характер.
— Примечательно, что наша "молодежка" добавила и в физической готовности...
— Согласен. На сборах мы не перегружали ребят, основное внимание уделялось спринтам и тактике, отсюда результат этой работы.
— Удивили ли вас французы, и что вам не удалось реализовать в прошлой игре?
— По всем статистическим данным, Франция — команда номер один в Европе среди молодежных сборных. Но я рад за своих подопечных, которые в противостоянии с игроками уровня Лиги чемпионов действовали на равных, а иногда и превосходили соперника. В раздевалке я попросил своих ребят не опускать планку и дальше.
— После матча в раздевалку сборной Украины заходили представители сборной Франции. Что они говорили?
— Они выразили поддержку всей Украине, заверили, что Франция переживает вместе с нами и подарили футболки своей сборной.
— Впереди завершающий матч с Арменией. Шансы стать лучшей второй сборной в отборочном турнире упущены. Как вы будете настраивать команду на эту игру?
— Опять же, сейчас главное внимание будет уделено восстановлению, однозначно, будет ротация. А в том, что ребята профессионалы и отдадут все силы для победы, я не сомневаюсь. Команда стремится закрыть отборочный цикл содержательной игрой и максимальным результатом.
— Поединок в Армении будет как мостик в плей-офф отбора?
— Совершенно верно. Как я уже сказал, будет ротация, посмотрим по делу ближайший резерв, – сказал Ротань.
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