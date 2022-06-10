Хавбек Реала и лидер молодежки Франции сделал подарок команде Ротаня
Трогательный жест
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" и молодежной сборной Франции U-21 Эдуардо Камавинга решил выразить жест поддержки украинцам, пострадавших от российской агрессии.
Французский футболист посетил раздевалку украинской молодежки после боевой ничей (3:3) в матче квалификации чемпионата Европы-2023. В качестве подарка, Камавинга вручил украинцам игровые футболки, в которых французы противостояли им.
"Мы знаем, какая сейчас плохая ситуация [в Украине], и это наш подарок для всех людей", — сказал Камавинга.
Напомним, что сыграв вничью с Францией, команда Руслана Ротана потеряла шансы на первое место в группе, но сможет побороться за выход на Евро в плей-офф.
Видео: instagram.com/gres.evgenii
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