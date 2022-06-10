Хавбек Реала и лидер молодежки Франции сделал подарок команде Ротаня

Полузащитник "Реала" и молодежной сборной Франции U-21 Эдуардо Камавинга решил выразить жест поддержки украинцам, пострадавших от российской агрессии.

Французский футболист посетил раздевалку украинской молодежки после боевой ничей (3:3) в матче квалификации чемпионата Европы-2023. В качестве подарка, Камавинга вручил украинцам игровые футболки, в которых французы противостояли им.

"Мы знаем, какая сейчас плохая ситуация [в Украине], и это наш подарок для всех людей", — сказал Камавинга.

Напомним, что сыграв вничью с Францией, команда Руслана Ротана потеряла шансы на первое место в группе, но сможет побороться за выход на Евро в плей-офф.

Видео: instagram.com/gres.evgenii