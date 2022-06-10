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Хавбек Реала и лидер молодежки Франции сделал подарок команде Ротаня

Молодежная сборная Украины
(1 голосов)

Трогательный жест

Хавбек Реала и лидер молодежки Франции сделал подарок команде Ротаня

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Реала" и молодежной сборной Франции U-21 Эдуардо Камавинга решил выразить жест поддержки украинцам, пострадавших от российской агрессии.

Французский футболист посетил раздевалку украинской молодежки после боевой ничей (3:3) в матче квалификации чемпионата Европы-2023. В качестве подарка, Камавинга вручил украинцам игровые футболки, в которых французы противостояли им.

"Мы знаем, какая сейчас плохая ситуация [в Украине], и это наш подарок для всех людей", — сказал Камавинга.

Напомним, что сыграв вничью с Францией, команда Руслана Ротана потеряла шансы на первое место в группе, но сможет побороться за выход на Евро в плей-офф.

Читайте такжеЕвро-2023. Украина U-21 – Франция U-21 3:3. Дружеский дыр-дыр и второе место в группе

Видео: instagram.com/gres.evgenii

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В статье: Украина U-21 Франция U-21 Эдуардо Камавінжа
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.06.2022 в 12:30
Респект!
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