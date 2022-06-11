Армения U21 – Украина U21. Анонс и прогноз на матч отбора к Евро-2023
Матч без турнирной интриги, однако с возможностью посмотреть на поле ближайший резерв молодежки
Фото: УАФ / Автор невідомий
На стыке тысячелетий отборочные игры на молодежный Евро проходили параллельно с национальными сборными. Группы квалификации были такими же, а матчи играли обычно днем раньше. На текущих выходных мы с вами просмотрим дуэль не только между главными командами Украины и Армении, но и во встречу самой перспективной молодежи обеих стран. Как и в субботу, очевидным фаворитом выглядят "желто-синие". Но есть один нюанс.
Армения U21 - Украина U21
Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных
12 июня. Армения. Ереван. Стадион академии ФФА. Начало в 18:00
Текстовая трансляция -
Телетрансляция – "Футбол 1"
Интернет-трансляция – oll.tv, Vodafone TV (по подписке)
Главный арбитр - Том Оуэн
Ассистенты: Дэниэл Бэкетт, Харри Хэндрикс
Турнирная таблица
Игра между армянской и украинской молодежками последняя в группе H. Выше второго места мы уже не поднимемся, но и ниже не опустимся, поэтому игроки могут просто сыграть в свое удовольствие и показать хорошую игру. Для резервистов это будет шанс проявить себя: Руслан Ротань уже анонсировал, что бросит в бой тех, кто играл меньше во время сбора.
|#
|Група H
|І
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Франція
|10
|8
|2
|0
|31:5
|26
|2
|Україна
|9
|6
|2
|1
|18:11
|20
|3
|Сербія
|10
|3
|3
|4
|10:11
|12
|4
|Фарерські острови
|10
|2
|4
|4
|6:12
|10
|5
|Північна Македонія
|10
|2
|3
|5
|8:15
|9
|6
|Вірменія
|9
|1
|0
|8
|7:26
|3
Армения U21
В Армении выбрали нетипичное развитие своей молодежки. Большинство игроков представляют ереванский ЦСКА, который можно считать базовым для своей сборной U21. Есть и легионеры, но они ключевых ролей в своих клубах не играют, к тому же представляют Молдову, Польшу или немецких любителей. Самый интересный персонаж - Крюкшенк Дерон Искендериан, представляющий "Лас-Вегас Найтс". Это аутсайдер американского Чемпионшипа, где 20-летний хавбек играет в каждом туре. Другое дело, что в молодежной сборной Армении он только запасной.
В нынешнем отборе армяне с запасом худшая команда нашей группы, но далеко не во всей квалификации. Например, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино и Эстония не забили за десяток игр ни одного гола, а вот у представителей Южного Кавказа есть семь результативных ударов. Один из них – в ворота одного из главных фаворитов молодежного Евро, сборной Франции.
Украина U21
Нынешняя серия "желто-синих" достигает шести игр без поражений, что является рекордом для тренера Руслана Ротаня. За три поединка летней сессии наша молодежка забила уже 11 голов и пропустила только три. В каждой встрече украинцы забивали минимум по три гола, заставив столько же раз вынимать мяч из сетки своих ворот даже Францию. Трижды в ответ мы пропускали от тех же французов, однако "на ноль" отыграли с Фарерскими островами и Северной Македонией.
По сравнению с предыдущей квалификацией мы уже шагнули вперед, ведь в 2020-м наша молодежка завершила отбор третьей. Сейчас мы досрочно вторые. Прямой путевки на Евро не будет, но есть шанс ее получить через плей-офф.
Турнирных задач у Украины уже нет, поэтому тренерский штаб будет экспериментировать.
"Сейчас главное внимание будет уделено восстановлению, однозначно, будет ротация, - говорил Ротань после Франции. - А в том, что ребята профессионалы и отдадут все силы для победы, я не сомневаюсь. Команда стремится закрыть этот отборочный цикл содержательной игрой и максимальным результатом. Как я уже сказал, будет ротация, посмотрим в деле ближайший резерв".
Ориентировочный состав сборной Украины U21 (слева – направо): Нещерет – Вивчаренко, Боль, Дубко, Сыч – Бондаренко, Белошевский, Брагару – Кулиев, Супряга, Хлань.
Личные встречи
История противостояний тянется с 1997 года и вобрала в себя десять официальных матчей. Ни разу украинцы не проиграли, а армяне только дважды зацепились за ничью. Победы 4:0, 7:0, 8:0 в личных встречах уже бывали. Хотя в первом круге нынешней квалификации команда Руслана Ротаня создала себе немало проблем (к перерыву на гол Криськива Армения ответила ударом Галстяна) и была близка к позору в Ковалевке, но усилиями Мудрика во втором тайме удалось минимально победить.
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч Армения U21 - Украина U21
Ротация от Ротаня будет. Другое дело, что "желто-синие" должны побеждать эту Армению при любых раскладах. Молодежка южнокавказской сборной даже рядом не стоит со своей национальной командой по боеспособности, поэтому должна стать для "желто-синих" легкой добычей. Главное, чтобы подопечные Руслана Ротаня сами не создали себе проблем, как это было в первом круге.
Ставка: Украина U21 с форой -2 по 1.7
Этот прогноз только один из вариантов развития событий. Он не гарантирует выигрыша
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