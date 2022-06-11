Армения U21 – Украина U21. Анонс и прогноз на матч отбора к Евро-2023

На стыке тысячелетий отборочные игры на молодежный Евро проходили параллельно с национальными сборными. Группы квалификации были такими же, а матчи играли обычно днем ​​раньше. На текущих выходных мы с вами просмотрим дуэль не только между главными командами Украины и Армении, но и во встречу самой перспективной молодежи обеих стран. Как и в субботу, очевидным фаворитом выглядят "желто-синие". Но есть один нюанс.

Армения U21 - Украина U21

Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных

12 июня. Армения. Ереван. Стадион академии ФФА. Начало в 18:00

Текстовая трансляция - UA-Футбол

Телетрансляция – "Футбол 1"

Интернет-трансляция – oll.tv, Vodafone TV (по подписке)

Главный арбитр - Том Оуэн

Ассистенты: Дэниэл Бэкетт, Харри Хэндрикс

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Турнирная таблица

Игра между армянской и украинской молодежками последняя в группе H. Выше второго места мы уже не поднимемся, но и ниже не опустимся, поэтому игроки могут просто сыграть в свое удовольствие и показать хорошую игру. Для резервистов это будет шанс проявить себя: Руслан Ротань уже анонсировал, что бросит в бой тех, кто играл меньше во время сбора.

# Група H І В Н П М О 1 Франція 10 8 2 0 31:5 26 2 Україна 9 6 2 1 18:11 20 3 Сербія 10 3 3 4 10:11 12 4 Фарерські острови 10 2 4 4 6:12 10 5 Північна Македонія 10 2 3 5 8:15 9 6 Вірменія 9 1 0 8 7:26 3

Армения U21

В Армении выбрали нетипичное развитие своей молодежки. Большинство игроков представляют ереванский ЦСКА, который можно считать базовым для своей сборной U21. Есть и легионеры, но они ключевых ролей в своих клубах не играют, к тому же представляют Молдову, Польшу или немецких любителей. Самый интересный персонаж - Крюкшенк Дерон Искендериан, представляющий "Лас-Вегас Найтс". Это аутсайдер американского Чемпионшипа, где 20-летний хавбек играет в каждом туре. Другое дело, что в молодежной сборной Армении он только запасной.

В нынешнем отборе армяне с запасом худшая команда нашей группы, но далеко не во всей квалификации. Например, Гибралтар, Лихтенштейн, Сан-Марино и Эстония не забили за десяток игр ни одного гола, а вот у представителей Южного Кавказа есть семь результативных ударов. Один из них – в ворота одного из главных фаворитов молодежного Евро, сборной Франции.

Украина U21

Нынешняя серия "желто-синих" достигает шести игр без поражений, что является рекордом для тренера Руслана Ротаня. За три поединка летней сессии наша молодежка забила уже 11 голов и пропустила только три. В каждой встрече украинцы забивали минимум по три гола, заставив столько же раз вынимать мяч из сетки своих ворот даже Францию. Трижды в ответ мы пропускали от тех же французов, однако "на ноль" отыграли с Фарерскими островами и Северной Македонией.

По сравнению с предыдущей квалификацией мы уже шагнули вперед, ведь в 2020-м наша молодежка завершила отбор третьей. Сейчас мы досрочно вторые. Прямой путевки на Евро не будет, но есть шанс ее получить через плей-офф.

Турнирных задач у Украины уже нет, поэтому тренерский штаб будет экспериментировать.

"Сейчас главное внимание будет уделено восстановлению, однозначно, будет ротация, - говорил Ротань после Франции. - А в том, что ребята профессионалы и отдадут все силы для победы, я не сомневаюсь. Команда стремится закрыть этот отборочный цикл содержательной игрой и максимальным результатом. Как я уже сказал, будет ротация, посмотрим в деле ближайший резерв".

Ориентировочный состав сборной Украины U21 (слева – направо): Нещерет – Вивчаренко, Боль, Дубко, Сыч – Бондаренко, Белошевский, Брагару – Кулиев, Супряга, Хлань.

Личные встречи

История противостояний тянется с 1997 года и вобрала в себя десять официальных матчей. Ни разу украинцы не проиграли, а армяне только дважды зацепились за ничью. Победы 4:0, 7:0, 8:0 в личных встречах уже бывали. Хотя в первом круге нынешней квалификации команда Руслана Ротаня создала себе немало проблем (к перерыву на гол Криськива Армения ответила ударом Галстяна) и была близка к позору в Ковалевке, но усилиями Мудрика во втором тайме удалось минимально победить.

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч Армения U21 - Украина U21

Ротация от Ротаня будет. Другое дело, что "желто-синие" должны побеждать эту Армению при любых раскладах. Молодежка южнокавказской сборной даже рядом не стоит со своей национальной командой по боеспособности, поэтому должна стать для "желто-синих" легкой добычей. Главное, чтобы подопечные Руслана Ротаня сами не создали себе проблем, как это было в первом круге.

Ставка: Украина U21 с форой -2 по 1.7