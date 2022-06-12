Армения U21 – Украина U21: смотреть онлайн бесплатно матч отбора на Евро-2023

Украинская молодёжка в заключительном матче отбора на Евро-2023 уже не решает никаких турнирных задач. Команда Руслана Ротаня досрочно обеспечила себе вторую позицию в квалификации и сыграет в стыковых играх за участие в финальной части турнира. Армения уже также обеспечила себе последнее место и только однажды не проиграла по ходу текущего Евро. Отличный шанс для наших ребят порадовать Украину ещё одной победой.

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Армения U21 - Украина U21

Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных

12 июня. Армения. Ереван. Стадион академии ФФА. Начало в 18:00

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