Армения U21 – Украина U21: смотреть онлайн бесплатно матч отбора на Евро-2023
Финальный поединок квалификации
Фото: fff.fr / Автор невідомий
Украинская молодёжка в заключительном матче отбора на Евро-2023 уже не решает никаких турнирных задач. Команда Руслана Ротаня досрочно обеспечила себе вторую позицию в квалификации и сыграет в стыковых играх за участие в финальной части турнира. Армения уже также обеспечила себе последнее место и только однажды не проиграла по ходу текущего Евро. Отличный шанс для наших ребят порадовать Украину ещё одной победой.
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Армения U21 - Украина U21
Отбор к Евро-2023 среди молодежных сборных
12 июня. Армения. Ереван. Стадион академии ФФА. Начало в 18:00
Интернет-трансляция – Youtube-канал УАФ
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